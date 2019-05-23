'Yeni eğitim modelinde kimsenin görüşü alınmamış'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liselerde yeni eğitim modeline ilişkin "Hiç kimsenin görüşü alınmadan bu tasarı hazırlanmıştır. Eğitim konusunda tek kişinin karar alması bizi felakete götürür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı liselerdeki yeni eğitim modeline ilişkin görüşlerini paylaştı.

Modelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından hemen önce açıklandığını anımsatan Kaya, "Bu tasarıdan ne eğitim camiası ne öğretmenler ne de öğrenciler bir şey anladı. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Selçuk'u eleştiren Kaya, "Hiç kimsenin görüşü alınmadan bu tasarı hazırlanmıştır. Eğitim konusunda tek kişinin karar alması bizi felakete götürür. Ekonomik ve bilimsel gelişmeler gözetilmeden yapılan çalışmalar bizleri eğitim alanında devre dışı bırakacaktır." dedi.

Anadolu liselerinde uygulanan program tablosunu gösteren Yıldırım Kaya, eğitimin işlevsiz hale geldiğini iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Hiç özeleştiri yaptınız mı?" sorusunu yönelten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyguladığınız eğitim politikaları, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya yeterli değildir. Üniversitelere danışın, CHP ve diğer siyasi partilerden görüş alın. Daha büyük kaosların ortaya çıkmaması için uyarılarımızı dikkate alın. Eğitim alanında iyi şeyler yapılmak isteniyorsa yapılması gereken Atatürk'ün yaptığı gibi Eğitim Şurasının toplanmasıdır. Ortak aklı hayata geçirerek yeni bir program yapalım. Çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim modelini hep birlikte uygulamaya koyalım."

Kaya, Bakan Selçuk'un Cumhuriyetin ilk yıllarında köy enstitüleri başta olmak üzere uygulanan eğitim modellerini örnek alması gerektiğini, bunu yaptığı zaman daha başarılı olacağını savundu.

Yıldırım Kaya, "atanmayan öğretmen, ücretli öğretmen" uygulaması ve 3600 ek gösterge başta olmak üzere eğitim camiasının birçok sorunu olduğunu, bu sorunlara da bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulundu.