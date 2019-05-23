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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 767,56 puan artarak 84.442,89'a çıktı
 23 Mayıs 2019 13:14
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,92 artışla 84.442,89 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,92 puan artarken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 3,25 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıplarına karşın pozitif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 84.500 puanın üzerini test etti.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankasının toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak İVME Finansman Paketi'nin de yatırımcıların gündeminde olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 82.500 ve 80.000 seviyelerinin destek, 85.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı
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