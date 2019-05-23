İtirafçı öğretmene 'pişmanlık' indirimi

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık İ.E. ile avukatı hazır bulundu. Etkin pişmanlıkta bulunduğunu söyleyen İ.E. mahkemede yaptığı savunmasında; "Öğrencilik yıllarımda ders çalışmak için çağırdılar, maddi imkansızlık nedeniyle o evlerde kaldım, kaldığım dönemde ders çalışır, ibadet edilirdi. Öğretmenlik zamanımda vatanına, milletine sadık öğrenciler yetiştirdim. Allah kimseyi vatansız, bayraksız, milletsiz bırakmasın. Beraatımı istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık İ.E.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

By lock sanığına 5 yıl hapis

Öte yandan Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve örgütün gizli iletişim programı by lock kullandığı, örgüte ait derneğe üye olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan İ.D. isimli sanığa da mahkemece 5 yıl hapis cezası verildi.