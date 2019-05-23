Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında birinci olan sınıf
|23 Mayıs 2019 13:34
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Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve 2 bin 736 şubenin katıldığı üçüncü sınıflar deneme sınavının sonuçları açıklandı. Kurtalan Albayrak İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, ortalama 487.918 puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öğrenciler başarılarının ardından Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ı ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Aydın, kendilerini kutlayıp hediye verdi. Kaymakam Aydın, "Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle gurur duydum. Sınıf öğretmeni Uğur Kaplan'a ve okul idaresine teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
Sınıf öğretmeni Uğur Kaplan da, okullarının sınav merkezli bir okul olmamasına rağmen Türkiye genelinde ilkokul 3. sınıflar arasında yapılan sınıflar düzeyinde deneme sınavında Türkiye genelinde birinci olduğunu söyledi. Kaplan, öğrencilerle gurur duyduğunu belirterek kendilerini tebrik etti.
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