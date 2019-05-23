1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balıkesir'de Adnan Oktar operasyonu: 4 gözaltı

Balıkesir'de polis ekipleri Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polisin Balıkesir geneli yaptığı operasyonlarda 4 kişi yakalanırken, çok sayıda Adnan Oktar kitabı ele geçirildi
 23 Mayıs 2019 13:49
Yazdır
Balıkesir'de Adnan Oktar operasyonu: 4 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ö.T. isimli şüphelinin dijital materyal incelemesi neticesinde telefonunda kayıtlı olan bazı isimlerin önünde "Adnani", "A9" gibi kodlamalar yazıldığı tespit edilmesi üzerine haklarında adli işlem bulunmayan Balıkesir merkez de D.S, Bandırma ilçesinde S.M ve R.K ve M.P. Edremit ilçesinde 1 kişi olmak üzere 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapılırken, şüphelilerin tamamı yakalandı.

Yapılan aramalarda çok sayıda Adnan Oktar kitabı ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Erik çekirdeği dayağında sanığın 15 yıla kadar hapis istemi
23 Mayıs 2019 13:02		 Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanacak
23 Mayıs 2019 12:54
Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti
23 Mayıs 2019 12:21		 Ümraniye Cezaevi'ne yangın
23 Mayıs 2019 11:33
5 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi
23 Mayıs 2019 11:17		 Belediye başkan yardımcısını darp edenler tutuklandı
23 Mayıs 2019 10:31
Cinsel istismar sanığı öğretmene 7 yıl hapis
23 Mayıs 2019 10:25		 Cinayeti önlemek isteyen müdürü rehin aldılar
23 Mayıs 2019 08:40
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
23 Mayıs 2019 08:35		 Diş çektirmeye gittiği hastaneden cenazesi çıktı
22 Mayıs 2019 20:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
AK Parti'li Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
vefa 3
kefernahum 1
işine bisiklet ile giden takım elbiseli adam 1
saksıyı çalştırmak 1
quentin tarantino 4
ilgi alanı 1
sahur sahur dolaşıp iftira atmak 1
ysk'nın gerekçeli kararının fos çıkması 4
susmak 3
sabun kokusu 1
SON İLANLAR
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam