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Bugün okullarda 'Okul Dışarıda Günü'

Milli Eğitim Bakanlığınca tüm okul öncesi eğitim kurumlarına "Okul Dışarıda Günü" etkinlikleri kapsamında derslerin açık havada yapılması çağrısının ardından minik öğrenciler, derslerini okul bahçelerinde oyun oynayarak yaptı
 23 Mayıs 2019 13:54
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Bugün okullarda 'Okul Dışarıda Günü'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, "Okul Dışarıda Günü" etkinlikleri kapsamında tüm okul öncesi eğitim kurumlarında derslerin açık havada yapılmasına ilişkin, "Bakanlığımızın amacı, çocuklarımızı oyun ve eğitim temasında doğada buluşturmak." dedi.

MEB tarafından tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, "Okul Dışarıda Günü" etkinlikleri kapsamında derslerin açık havada yapılması çağrısının ardından minik öğrenciler okul bahçelerinde oynayarak ders yaptı.

Bu kapsamda, Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Mehmetçik Anaokulu öğrencileri de okul bahçesinde hem oyunlar oynadı hem de resim, taş boyama, çiçek dikimi, doğa gözlemi gibi faaliyetlere katıldı.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, uluslararası çapta düzenlenen etkinlikler kapsamında Türkiye'deki tüm anaokullarındaki öğrencilerin, öğretmen ve velileriyle okul bahçelerinde çeşitli oyunlar oynayacaklarını belirtti.

Öğrencilerin açık havada geleneksel oyunlar da oynayacaklarını söyleyen Gençoğlu, "Bakanlığımızın amacı, çocuklarımızı oyun ve eğitim temasında doğada buluşturmak. Evlerde çocuklara sorulan 'Bugün okulda ne yaptın?' diye çok klasik bir soru vardır. Çocuklarımız bu soruya 'oyun oynadık' cevabını versin istiyoruz." dedi.

Cem Gençoğlu, oyun oynamanın çocuklar için önemine işaret ederek, "Oyun eğitimden ayrı bir şey değildir. Oyun, öğrenme ve eğitim ile doğrudan ilişkili bir kavramdır. Bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci, veli ve öğretmenlerin aktif olarak yer alacağı etkinliklerin bir hafta boyunca süreceğini dile getiren Gençoğlu, faaliyetlerin geleneksel oyunların yaşatılmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

- "Çocuklarımızla oyunlara katıldık"

Etkinliğe katılan velilerden Alper Zorlu, anaokulu çağındaki çocukların oyun oynayarak öğrendiklerine işaret ederek, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Velilerden Zeliha Altakhan da çocukların doğada oyun oynamaktan mutlu olduklarına işaret ederek, "Etkinlik sayesinde bizler de çocuklarımızla oyunlara katılıyoruz ve onlarla vakit geçiriyoruz. Hem onlar hem de bizim için çok güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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