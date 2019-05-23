1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

El hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencisi Burak Atagür'ün geliştirdiği, eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı, cep telefonu ve ivme sensörleri sayesinde bağlantı kurulan robot, el hareketleriyle istenilen yöne hareket ettirilebiliyor
 23 Mayıs 2019 14:03
Yazdır
El hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde lise öğrencisi Burak Atagür, el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu tasarladı.

Hasan Coci Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Burak Atagür, matematik öğretmeni Beyhan Gündüz danışmanlığında, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında, kodlama yaparak basit el hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu geliştirdi.

Eldivene yerleştirilen kablosuz iletişim cihazı, cep telefonu ve ivme sensörleri sayesinde bağlantı kurulan oyuncak araçtan yapılan robot, el hareketleriyle ileri, geri, sağa ve sola hareket ettirilebiliyor.

Mini bomba imha robotunun bazı parçalarını kendi imkanlarıyla üreten Atagür, destek sağlanması halinde robotunu geliştirmeyi planlıyor.

Atagür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şüpheli paketlerin ve zararlı maddelerin, operatörün taktığı eldivenle uzaktan el hareketi yardımıyla çalışan robot sayesinde etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Operatörün taktığı eldivendeki sensörler sayesinde el hareketlerinin bire bir robota iletildiğini aktaran Atagür, "Robot, el hareketlerini uygulayarak istenilen şeye daha hızlı ve güvenli müdahaleyi sağlıyor. Destek bulabilirsem robota kamera ve sanal gerçeklik gözlüğü eklemeyi düşünüyorum. Bu sayede robotu kullanan operatör, ne kadar uzakta olursa olsun istediği yeri rahatlıkla görerek cisimlere daha iyi şekilde müdahale edebilir." diye konuştu.

Gündüz de öğrencisinin güzel bir proje geliştirdiğine işaret ederek "Bu tür projeler, fırsat verildiğinde öğrencilerin neler başarabileceğinin göstergesi. Biz de elimizden geldiğince öğrencimize destek vermeye çalışıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün okullarda 'Okul Dışarıda Günü'
23 Mayıs 2019 13:54		 Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında birinci olan sınıf
23 Mayıs 2019 13:34
Lise öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı
23 Mayıs 2019 13:04		 Okulun bodrum katını 'sanat galerisi'ne dönüştürdüler
23 Mayıs 2019 11:06
Öğrenciler, okullarındaki seralarda çiftçi oldu
22 Mayıs 2019 21:52		 Bu kez öğretmenler oynadı, öğrenciler izledi
22 Mayıs 2019 21:44
Uçurtmadan drone yaptılar
22 Mayıs 2019 17:21		 Lise öğrencisinden 'kör nokta uyarı sistemi'
22 Mayıs 2019 13:53
Bu lise fabrika gibi çalışıyor
21 Mayıs 2019 22:29		 Mezun olduğu okulda öğrencilere hayat dersi verdi
21 Mayıs 2019 22:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
AK Parti'li Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
arabada yüksek sesle müzik dinlemek 3
troll maaşlarının ibb'den karşılandığı gerçeği 2
sepet 1
memurlar.net bağımlılığı 2
erkek varlıkta kadın yoklukta belli olur 4
ilgi alanı 1
yabancı dil bilmeyen kişinin yabancı sevgilisi olması 3
bayram ziyareti klişeleri 3
copa america 2
türkiye kupası 6
SON İLANLAR
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam