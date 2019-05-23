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Bakan Albayrak 30 Milyarlık yeni paketi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, hammadde ve aramalı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarında toplamda 30 milyar liralık finansman sağlanacağını açıkladı
 23 Mayıs 2019 14:09
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Bakan Albayrak 30 Milyarlık yeni paketi açıkladı

Bakan Albayrak, haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İvme Finansman Paketi'nin tanıtımı toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Paket 4 temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. Öncelik, örta yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri olan sektörlerde olacak. Paket ürün odaklı finansman yaklaşımını benimseyerek dış ticaret açığına pozitif katkı sağlama potansiyeli olan ürünlere finansan sağlanacak. Stratejik ürünlerin ihracat potansiyeli de ortaya çıkarılmış olacak. Küresel gelişmelerin gölgesinde güçleşen finansman koşullarına rağmen Türkiye'nin finansal belirsizliklerden mininum şekilde etkilenmesini sağlayacağız. Üç ana faaliyet alanına 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız. Üç ana faaliyet alanını, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirledik.

HAMMADDE VE ARA MALI İMALATI

Hammadde ve ara malı ithalatındaki iyileşmeyle cari dengeye katkılar sağlayacağız. Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Ayrıca, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz - azami 5 yıl olmak üzere - 30 milyon TL'ye kadar işletme kredisi verilecek

MAKİNE İMALATI

İkinci faaliyet alanı makine imalatı. Bilgisayar, elektronik, motor aksamlarından oluşan sektörler destek kapsamında önceliklendirilecek. Yaklaşık 18 milyar dolarlık bir ithalat gerçekleştiriyoruz. Bu kalemlerin toplamı 46,2 milyar doların üzerindeki cari açık etkisini kırabilmeyi amaçlıyoruz. Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

TARIM

Son faaliyet alanı tarım. arım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak. Tüm kredilerde iki farklı faiz seçeneği sunacağız. Enflasyondaki önümüzdeki aylardaki düşüş göze alındığında paketin avantajlarının çok daha artacağını görüyüruz.

"HAZİRANDAN İTİBAREN CARİ FAZLA ÖNGÖRÜYORUZ"

2018 mayıs ayı itibariyle 58 milyar dolarla en yüksek seviyeye ulaşan cari açık sonrasında haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dengelenmesi daha da net göreceğiz. Alınacak tedbirlerle bütçeyi daha rahat yöneteceğiz.

"İŞSİZLİKTE EN KÖTÜ GERİDE KALDI"

Türk Lirası'na karşı yapılan manipülatif pozisyon almak isteyenlere karşı mücadelemiz devam edecek. İşsizlikte en kötüyü geride bıraktık. Yurtdışı finansman konusunda rahat pozisyonumuzu koruyoruz. Birinci çeyrekten çeyrek bazlı teknik resesyon süreci geride kalacak. Büyüme tarafında daha da pozitif gelişmeleri görmeye başlayacağız.

NTV
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