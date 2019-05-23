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HSK'dan 18 başmüfettiş ataması

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığında beş yıllık hizmet sürelerini dolduran 18 müfettiş, Başmüfettişliğe atandı
 23 Mayıs 2019 14:13
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HSK'dan 18 başmüfettiş ataması

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başmüfettişliğine Yapılan Atamaya İlişkin Duyuru

HSK Teftiş Kurulu Başkanlığında beş yıllık hizmet sürelerini dolduran Kurul müfettişleri Abbas ERDÖL, Uğur KAÇAK, Barbaros BOZKURT, Mustafa ÇOLAK, Alper DAĞLI, İbrahim ÖZER, Görkem KEYSAN, Yemliha Uğur TOSUN, Semih İsa ÇAMURTAŞ, Ekrem MUSAOĞLU, Nusret ŞAHİN, Kadir KILINÇ, Tarık DEMİR, Çağlar İLHAN, Hamit ÇALIK, Mehmet Ali AYDIN, Kenan ÖZDEMİR ve Ali GÖKDOĞAN'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 22/05/2019 tarih ve 210, 211 ve 213 sayılı kararı ile Kurul Başmüfettişliğine atanmalarına karar verilmiştir.

Ataması gerçekleştirilen Kurul Başmüfettişlerimize yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Hakimler ve Savcılar Kurulu

Memurlar.Net
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