İşaret dili eğitim alan personele klip

Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı proje ile işitme engelli vatandaşlarla etkin iletişim kurulması amacıyla Finike Devlet Hastanesi personeline 'İşaret Dili' eğitimi verildi.

Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle açılan kursa 70 sağlık personeli katıldı. Personele işaret dili genel özellikleri, işaret ve beden dili ilişkisi, iletişim ve günlük konuşma dili, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, işaret diliyle çevirmenlik konularında eğitim verildi. 120 saatlik eğitimi tamamlayan personel, kurs sonrası çekilen klipte, 'Sev Kardeşim' ve 'Hayat Bayram Olsa' şarkılarını işaret diliyle anlatarak işitme engelli bireylerle empati kurdu.

Kurs eğitmeni tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan klip, bir günde yaklaşık 2 bin kişi tarafından tıklandı. İşaret dili eğitmeni ve tercümanı Gülşah Altıntaş, işaret dilinin önemini vurgulamak, farkındalık yaratmak amacıyla Halk Eğitim Merkezi olarak kursiyerlerle birlikte çalışma yaptıklarını söyledi.

'Engelleri birlikte kaldırıyoruz' sloganı ile işitme engelli bireylerle iletişim kurmanın ve yardımcı olmanın büyük mutluluk olduğunu belirten Altıntaş, Başarılı bir çalışma gerçekletirdik. 120 saatlik bir dersti. Hastaneye gelen işitme engelli hastalara nasıl yardım edebiliriz, onlarla nasıl iletişim kurabiliriz onları öğrettik. Dersin sonunda kursiyerlerin öğrendiği kelimelerden oluşan iki klip çektik. Klibimizin amacı daha fazla insanı bilinçlendirmek, işaret dilinin önemini vurgulamak ve farkındalık kazandırmaktı. Sosyal medya paylaşımlarında çok fazla dönüt aldık. Bu da projenin amacına ulaştığını gösteriyor dedi.