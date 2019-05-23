1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeni bulundu
 23 Mayıs 2019 14:23
Yazdır
Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen muhabirimiz Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu belirtti.

Cenazenin, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Nişancı'nın cenazesinin ekiplerce kıyıya çıkarıldığını ve ağabeyi tarafından teşhis edildiğini bildirdi.

Vali Pehlivan, Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Denizli'de horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu
23 Mayıs 2019 15:21		 Kadın mahkumlar yeşil sahada hünerlerini gösterdi
23 Mayıs 2019 14:55
Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı
23 Mayıs 2019 14:47		 TCDD'den ilaçlama uyarısı
23 Mayıs 2019 14:35
İşaret dili eğitim alan personele klip
23 Mayıs 2019 14:13		 Polis memuru hurda malzemelerle elektrik üreten cihaz yaptı
23 Mayıs 2019 13:40
Meteorolojiden 'sağanak ve toz taşınımı' uyarısı
23 Mayıs 2019 06:30		 Almanya'ya birinci kuşak giden Türk öldü
23 Mayıs 2019 06:10
Fatma Kaptan 20 yıldır yollarda
22 Mayıs 2019 23:22		 Şehit polis memuru için tören düzenlendi
22 Mayıs 2019 22:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
AK Parti'li Özel: Artık eski içtihatlar geçersiz kalmıştır
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Öfkenin sessizliği 3
refik halit karay 1
ilgi alanı 1
Yürek sürgünü 1
Ayrılık şarkıları 5
şu an konuşamıyorum 8
beddua 2
kavun 2
kavuşmak hayal oldu 1
sönme 4
SON İLANLAR
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
Kırşehir Kaman SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam