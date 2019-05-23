Kadın muhtar sayısı 1071'e yükseldi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Hava Rendeci, Türkiye'de kadın muhtarların sayısının 685'ten 1071'e yükseldiğini bildirdi.

Rendeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde mahalle ve köy olarak 50 bin 157 muhtar bulunduğunu belirtti. Kadın muhtar sayısının azlığına işaret eden Rendeci, Türkiye'de kadın muhtarların tüm muhtarlar içindeki oranının yüzde 2,14 olduğunu kaydetti.

Rendeci, "2014-2019 döneminde 685 olan kadın muhtar sayısı, bu seçimde 963 mahalle, 108 köy olmak üzere 1071'e yükseldi. Son yapılan seçimlerle kadın muhtarların sayısı, bir önceki seçimlere göre yüzde 45,37 artmıştır." dedi.

- "Bitlis, Muş, Sinop ve Şanlıurfa'da kadın muhtar yok"

Türkiye genelinde 2014-2019 döneminde 73 ilde kadın muhtarın görev yaptığını ifade eden Rendeci, bu seçimde bu sayının 77'ye yükseldiğini aktardı.

Rendeci, İstanbul'un 140 ile en fazla kadın muhtar bulunan il olduğunu belirtti. İstanbul'u 124 kadın muhtar ile Ankara, 120 kadın muhtar ile de İzmir'in takip ettiğini anlatan Rendeci, şunları kaydetti:

"Bayburt, Hakkari ve Siirt'te 1 kadın muhtar bulunmaktadır. Bitlis, Muş, Sinop ve Şanlıurfa'da ise kadın muhtarımız bulunmamakta. Elbette 81 ilimizin tamamında kadın muhtarlarımızın olması en büyük temennimizdir. Önümüzdeki dönemlerde bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kadın muhtarlardaki sayının artmasından memnuniyet duymaktayım. Kadın muhtarlarımızın başarılı hizmetler yapacağından hiç kuşkum yoktur."