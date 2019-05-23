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Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Trakya ve Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz ile Samsun'un iç kesimlerinde yarın aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kısa süreli fırtına öngörülüyor
 23 Mayıs 2019 14:47
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Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı

Trakya ve Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz ile Samsun'un iç kesimlerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış görülecek. Trakya ve Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğazı çevresi ve Anadolu Yakası'nda), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde, sabahın ilk saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın etkisini artırarak yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla yükseklerinde yer yer çok kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, söz konusu bölgelerdeki rüzgar, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, yerel dolu, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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