Okul müdürünün norm kadro oyunu yargıdan döndü

Ankara ili Çankaya ilçesi Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe grubu branşında tek norm bulunduğu ve bu norm karşılığında bi öğretmen görev yapmakta iken 2015 yılı Nisan ayında yöneticilik görevinin sona ermesi nedeniyle bir öğretmen norm fazlası olarak bu okula atanmıştır.

Daha sonra adı geçen okulda norm güncellemeleri kapsamında felsefe grubunun norm kadrosu ikiye çıkmış, bir süre sonra da yine norm güncellemeleri kapsamında bu alanın normu tekrar bire düşmüştür.

Bu aşamada okulda ilk önce bulunan öğretmen, hizmet puanı düşüklüğü gerekçesiyle, okul müdürlüğünce norm fazlası olarak bildirilmiştir.

Eğitim Sen tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi 30.04.2019 gün ve E:2019/3 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Bu kararda norm kadro sayısı 1 olan okula öğretmen atamasının hukuki dayanağı bulunmadığından norm kadro değerlendirilmesinde salt hizmet puanına itibar edilmesinin hakkaniyete ve hukuka uygun olmadığı belirtilmektedir.

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