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Okul müdürünün norm kadro oyunu yargıdan döndü

Ankara'da yaşanan bir olayda, okulda bir felsefe normu bulunmasına rağmen, yöneticilik görevinin sona eren bir kişi norm fazlası olarak bu okula atanmış, 1 yıl sonra norm güncellemesi yapılarak norm sayısı 2'ye çıkarılmış, bir yıl sonra ise bu kez norm sayısı 1'e indirilmiştir. Okul müdürlüğü, hizmet puanı düşük olduğu için eski felsefe öğretmenini norm fazlası yapmıştır. açılan davada, idare mahkemesi, normu 1 olan okula norm fazlası öğretmen atanmasının hukuki dayanağı bulunmadığına dikkat çekmiştir.
 23 Mayıs 2019 14:48
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Okul müdürünün norm kadro oyunu yargıdan döndü

Ankara ili Çankaya ilçesi Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe grubu branşında tek norm bulunduğu ve bu norm karşılığında bi öğretmen görev yapmakta iken 2015 yılı Nisan ayında yöneticilik görevinin sona ermesi nedeniyle bir öğretmen norm fazlası olarak bu okula atanmıştır.

Daha sonra adı geçen okulda norm güncellemeleri kapsamında felsefe grubunun norm kadrosu ikiye çıkmış, bir süre sonra da yine norm güncellemeleri kapsamında bu alanın normu tekrar bire düşmüştür.

Bu aşamada okulda ilk önce bulunan öğretmen, hizmet puanı düşüklüğü gerekçesiyle, okul müdürlüğünce norm fazlası olarak bildirilmiştir.

Eğitim Sen tarafından açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesi 30.04.2019 gün ve E:2019/3 sayılı kararıyla yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Bu kararda norm kadro sayısı 1 olan okula öğretmen atamasının hukuki dayanağı bulunmadığından norm kadro değerlendirilmesinde salt hizmet puanına itibar edilmesinin hakkaniyete ve hukuka uygun olmadığı belirtilmektedir.

Kararı görmek için tıklayınız.
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