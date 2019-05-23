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Kadın mahkumlar yeşil sahada hünerlerini gösterdi

Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın mahkumlar arasında futbol turnuvası düzenlendi
 23 Mayıs 2019 14:55
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Kadın mahkumlar yeşil sahada hünerlerini gösterdi

Hafik ilçesinde bulunan Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın mahkumlar arasında düzenlenen futbol turnuvasının final maçı oynandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen Futbol Turnuvası'nda 4 takım mücadele etti.

Turnuvanın final maçına Hafik Kaymakamı Rahmi Bulut, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, cezaevi personeli ve mahkumlar katıldı. 10 gün süren elemeler sonrasında kadın mahkumlardan oluşan Kardelen takımı ile Menekşe takımı final maçında karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli ve eğlenceli geçen karşılaşma sonucu 1-0'lık skorun ardından turnuvanın şampiyonu Menekşe takımı oldu.

Sahanın dışında takımlarını desteklemek isteyen kadın mahkumlar yaptıkları tezahüratlar ile renkli görüntüler oluşturdu. Bir kadın mahkumun çöp kovası ile yaptığı davul şov ise final maçına damga vurdu. Çocukları ile birlikte takımlarına destek veren kadın mahkumlar yaptıkları tezahüratlar ile futbol oynayan mahkum arkadaşlarına moral verdi.

Karşılaşmanın ardından Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu bahçesinde bulunan halı sahada düzenlenen kupa töreninde kadın mahkumlardan oluşan takımlara madalya ve kupalarını protokol üyeleri verdi. Birinci olan takıma kupasını veren Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, futbol oynayan kadın mahkumlara, "Muhteşemsiniz, hepinizi tebrik ediyorum, Ramazan ayınızı kutluyorum, Bayramınızı kutluyorum, gerçekten muhteşem bir oyun sergilediniz" dedi.

Kupa töreninin ardından ise protokol üyeleri iftarını ceza evinde kalan kadın mahkumlar ile birlikte yaptı. Cezaevinin yemekhanesinde düzenlenen İftar yemeğine tasavvuf müziği ve semazen gösteri ise renk kattı.

İhlas Haber Ajansı
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