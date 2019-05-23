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Yerebatan'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci sarnıç

İBB Kültür AŞ tarafından işletilen sarnıçlar da yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yılın ilk 5 ayında Yerebatan Sarnıcı 651 bin 519, Şerefiye Sarnıcı da 72 bin 255 kişi tarafından ziyaret edildi.
 23 Mayıs 2019 14:56
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Yerebatan'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci sarnıç

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kültürel alandaki faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. İBB iştiraki Kültür A.Ş ve İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından işletilen müzeler ve sarnıçlar yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. İBB'nin müzeleri ve sarnıçları 2019'un ilk 5 ayında 1 milyon 369 bin 935 kişi tarafından ziyaret edildi.

İBB Kültür AŞ tarafından işletilen 3 müze ve 2 sarnıç, 2019'un ilk 5 ayında 1 milyon 303 bin 115 yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Dünyadan ve Türkiye'den önemli tarihi eserlerin ve yapıların birebir küçültülerek sergilendiği Miniatürk 303 bin 854 kişi tarafından ziyaret edildi. Miniatürk'ün ardından en rağbet gören diğer müze de Topkapı'daki Panorama 1453 oldu. Panorama 1453 müzesini yılın ilk 5 ayında 228 bin 736 kişi ziyaretçi aldı.

Türki Cumhuriyetlerinin çadırlarının bulunduğu Topkapı'daki Türk Dünyası Kültür Evleri'ni de şimdiye kadar 46 bin 943 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

-SARNIÇLARA İLGİ BÜYÜK -

İBB Kültür AŞ tarafından işletilen sarnıçlar da yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu yılın ilk 5 ayında Yerebatan Sarnıcı 651 bin 519, Şerefiye Sarnıcı da 72 bin 255 kişi tarafından ziyaret edildi.

İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından işletilen Atatürk Müzesi 31 bin 103, İtfaiye Müzesi 8 bin 717, Aşiyan Müzesi de yılın ilk 5 ayında 27 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

2004'ten bugüne Atatürk, İtfaiye ve Aşiyan Müzelerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı da 1 milyon 627 bin 072 kişiyi buldu.

İBB'nin müze ve sarnıçları 2018'de de 3 milyon 392 bin 134 kişi tarafından ziyaret edilmişti.
Memurlar.Net
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