HGS geçişlerindeki sorun hala çözülmedi
Edevlet sisteminde yer alan ve HGS ihlallerini gösteren sayfa 10 gündür çalışmıyor
|23 Mayıs 2019 15:04
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