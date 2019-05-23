Merkez Bankası rezervleri azaldı
|23 Mayıs 2019 15:03
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 92 milyar 475 milyon dolara indi.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 17 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 246 milyon dolar azalışla 71 milyar 748 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs ile biten haftada 72 milyar 994 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 63 milyon dolar yükselişle 20 milyar 664 milyon dolardan 20 milyar 727 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 183 milyon dolar azalarak 93 milyar 658 milyon dolardan 92 milyar 475 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar:
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|05.04.2019
|20.627
|76.679
|97.306
|12.04.2019
|20.854
|76.955
|97.809
|19.04.2019
|20.381
|75.565
|95.946
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|03.05.2019
|20.418
|72.633
|93.051
|10.05.2019
|20.664
|72.994
|93.658
|17.05.209
|20.727
|71.748
|92.475
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