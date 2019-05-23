Huawei, Play Store'nin rakibi ile çalışacak
|23 Mayıs 2019 15:18
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Google'ın Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıklamasının yankıları hala sürüyor. Alınan bu kararın ardından kullanıcılarını endişeye sürükleyen Huawei, çözüm olarak çalışmalara başladı. Yeni raporlara göre Huawei markasının, ilerleyen dönemlerde kullanıma sunulması için Google Play Store'nin tek rakibi olarak gösterilen Aptoide ile görüşmelere başlandığı öğrenildi.
Google'ın Huawei ile donanım, yazılım ve teknik hizmetler alanında iş yapmayı bıraktığını açıklamasının yankıları hala sürüyor. Alınan bu kararın ardından kullanıcılarını endişeye sürükleyen Huawei, çözüm olarak çalışmalara başladı. Yeni raporlara göre Huawei markasının, ilerleyen dönemlerde kullanıma sunulması için Google Play Store'nin tek rakibi olarak gösterilen Aptoide ile görüşmelere başlandığı öğrenildi.
Geçtiğimiz günlerde kendi işletim sistemini geliştirmek için harekete geçtiği öğrenilen Huawei'nin, alternatif uygulama mağazası Aptoide ile görüştüğü ortaya çıktı.
Aptoide'nin farkı nedir?: Android işletim sisteminde çalışan mobil uygulamalar için alternatif bir pazar olan Aptoide, Play Store'dan farklı olarak merkezi bir mağaza kullanmıyor. Bunun yerine ise her kullanıcı kendi mağazasını yönetiyor.
Şu an için görüşmeler kapalı kapıların ardında yapılıyor. Bu da Huawei kullanıcılarını sessiz bir bekleyişe sürüklüyor.
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