Denizli'de horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu
|23 Mayıs 2019 15:21
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Kentte 38 yıldır civciv ve horoz yetiştiren Sermet Kayabaşı'nın, kümeste horozlarla birlikte yetiştirdiği "Denizli tavuğu", bir evcil hayvan dükkanında sergileniyor.
Kayabaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Denizli horozu gibi Denizli tavuğunun da bulunduğunu, ötüşüyle tanınan bu tavuğun tanınması için çaba gösterdiğini belirtti.
Denizli horozu tanınmasına rağmen tavuğunun bilinmediğini ifade eden Kayabaşı, "Ticari amaçlı değil, bu ırkın kaybolmaması için çalışıyorum. Ticari amaçlı yapanlara da horoz veya tavuk vermiyorum. Denizli horozu, davudi sesle ve uzun ötüşüyle ünlüdür. Hakiki Denizli tavuğu da Denizli horozu gibi öter. Yalnız daha kısa öter. Bu ötüş, yalnızca safkan Denizli ırkı olan tavuklarda görülür."
Tavuğun ötüşünü izleyenler şaşkınlık yaşarken bazı vatandaşlar cep telefonuyla tavuğun görüntüsünü kaydetti.
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