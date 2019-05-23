Sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı
|23 Mayıs 2019 15:31
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Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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