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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınaklar imha edildi
 23 Mayıs 2019 15:32
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Anadolu Ajansı
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