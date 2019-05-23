O polise kamu davası açıldı
Ankara'da Şubat ayında düzenlenen bir eylemde kadın eylemciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polis hakkında Ankara Barosu'nun şikayeti sonucu kamu davası açıldı.
|23 Mayıs 2019 15:40
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Ankara'da TAYAD eylemine katılan başörtülü bir kadın eylemciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen polise dava açıldı.
Ankara Sakarya Caddesi'nden 16 Şubat günü TAYAD (Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Dayanışma Derneği) tarafından cezaevlerindeki koşulların düzeltilmesi talebi ile düzenlenen eylemde Merve Demirel isimli kadın gözaltına alınırken bu müdahale görüntüsüyle karşı karşıya kalmıştı.
Davayı Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan duyurdu.
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Bu görüntüyü hatırlarsınız. TAYAD eylemindeki genç kadına emniyet görevlisinin müdahale şekli. Tabii ki peşini bırakmadık ve baromuzun yaptığı şikayet neticesinde cinsel saldırı suçundan kamu davası açıldı. pic.twitter.com/5pIUsjsvkbErinç Sağkan (@erincsagkan) 23 Mayıs 2019
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