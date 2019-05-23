Atıklardan müzik aleti yapıp 'Sıfır Atık'a dikkat çektiler
Denizli'nin Çal ilçesinde atık malzemelerin farklı amaçlarla tekrar kullanılabileceğine dikkat çekmek isteyen lise öğrencileri, çevrelerindeki atık maddelerden müzik aletleri yaparak 'Sıfır atık' konusunda farkındalık oluşturdu. Bidon ve çöp kutularından yaptıkları müzik aletlerini çalan öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı
|23 Mayıs 2019 15:52
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Denizli'nin Çal ilçesi eğitim veren Çal Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmenliği yapan Çiğdem Karagün ve öğrenciler atık malzemelerin farklı alanlarda tekrar kullanılabileceğini göstermek için 'Sıfır Atık Projesi' başlattı.
Atık malzemelerin tekrar dönüşümünü, toplumun ve öğrencilerin temiz ortamlarda yaşaması ve kullanılmayan malzemelerin farklı amaçlarda kullanılabileceğini anlatmak için yola projeyi başlatan öğretmen ve öğrencileri 'müzik grubu kurup çöp kutusu ve bidonlarla müzik aleti yaptı.
Yaptıkları müzik aletlerini çalan öğrenciler, hem eğlendiler hem de atık malzemelerin tekrar dönüştürülebileceğini ve kullanılmayan malzemelerin farklı amaçlarda kullanılabileceğini gösterdi.
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