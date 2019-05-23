1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için yarın kuvvetli fırtına olacağı uyarısı yapıldı
 23 Mayıs 2019 16:06
Yazdır
Meteorolojiden 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'den 21.00'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde güney ve güneybatılı yönlerden hızı yer yer saatte 75-88 kilometre olan kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ağaç devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çocuğu üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar
23 Mayıs 2019 17:06		 Kayıp gazetecinin cesedi dere yatağından çıkartıldı
23 Mayıs 2019 16:11
Denizli'de horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu
23 Mayıs 2019 15:21		 Kadın mahkumlar yeşil sahada hünerlerini gösterdi
23 Mayıs 2019 14:55
Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı
23 Mayıs 2019 14:47		 TCDD'den ilaçlama uyarısı
23 Mayıs 2019 14:35
Kayıp gazetecinin cansız bedenine ulaşıldı
23 Mayıs 2019 14:23		 İşaret dili eğitim alan personele klip
23 Mayıs 2019 14:13
Polis memuru hurda malzemelerle elektrik üreten cihaz yaptı
23 Mayıs 2019 13:40		 Meteorolojiden 'sağanak ve toz taşınımı' uyarısı
23 Mayıs 2019 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:28 - OHAL Komisyonu'ndan 3 karar17:25 - Çeyrek altın günü 413,00 liradan tamamladı17:23 - Gün sonu döviz fiyatları17:21 - Sayıştay: 2014 ila 2019 kıyaslanamaz, zira 2019 raporumuz yok17:13 - Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin başvuru takvimi açıklandı17:10 - 'Annesiyle cezaevinde kalan çocuklar, mahkum değil çocuk'17:08 - CHP'den Kürecik Üssü kapatılsın teklifi17:06 - Çocuğu üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar17:03 - Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasaklandı16:58 - Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı
16:56 - 'Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı'16:51 - Varank: Yerli otomobilde 2019 sonunda bir prototip ortaya çıkacak16:46 - Selçuk: İŞKUR aracılığıyla 416 bin kişi işe yerleşti16:45 - FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz16:41 - Bodrum Belediyesi tabelasına T.C. eklendi16:32 - TBMM'de grup başkanvekilleri YSK kararını değerlendirdi16:24 - Liseliler 'uluslararası diploma' için yarışacak16:14 - Halıya sarıp kaçırdılar, darp edip tehdit ettiler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
Fethiye Ölüdeniz'de tatil fırsatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deşelemek 2
en sevdiğim çiçek 13
game of thrones izleme artistliği 3
yazarak içini dökmek 11
tatil planı 3
aklımın iplerini saldım 2
sessizce çekilmek 6
iki dil bir bavul 1
erkeğin kuklası olan kadın 4
uzaklaşma isteği 6
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Avukat Alım İlanı
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam