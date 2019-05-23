Meteorolojiden 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için yarın kuvvetli fırtına olacağı uyarısı yapıldı
|23 Mayıs 2019 16:06
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Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'den 21.00'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde güney ve güneybatılı yönlerden hızı yer yer saatte 75-88 kilometre olan kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ağaç devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.
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