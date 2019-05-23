FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
|23 Mayıs 2019 16:45
|Yazdır
FETÖ'nün firari isimlerinden biri olan ve kaçarak sığındığı ABD'den her fırsatta Türkiye aleyhine paylaşımlar yapan örgüt mensubu Hakan Şükür bir kez daha tehdit diline başvurdu.
Firari durumunda bulunduğu ABD'den Türkiye'ye ilişkin paylaşımlar yapan Şükür, ülkemizde FETÖ'cüler hakkında 'Hain, terörist' diyen herkesi kayıt altına aldıklarını öne sürdü.
İnsanları fişleme konusunda mahir olan FETÖ'nün mensubu olan Şükür, Twitter adresinden şu mesajı paylaştı:
"He bu arada, başkasının ağzı ile konuşup hain, terörist deyip binlerce haber yapan, caps hazırlayan herkesi de kayıt altına alıyoruz. O zaman ağababalarınız mahkeme masraflarını ve tazminatları öder zannetmeyin. Tekraren; yalanın acelesi vardır; hakikat sabırlıdır."
Gazeteci Nedim Şener tepki gösterdi
FETÖ'cü Şükür'ün bu paylaşımının ardından kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı mesajın altına yorum yazarak, "Siz kimsiniz, kime terörist diyenleri kayıt altına alıyorsunuz" sorusunu yöneltti.
Gazeteci Nedim Şener de FETÖ'cü Şükür'ün mesajları üzerine kendi Twitter adresinden bir paylaşımda bulundu.
Şener, "Ne oldu? Hani fişliyordun, caps alıyordun FETÖ'cü Hakan Şükür. Şimdi de engelledin mi? Nerede sende dediğini yapacak o yürek. Hadi engelledin de niye yazdığını sildin? O bedenin de kendi kullanacağın beynin yok biliyorum, yüreğini de mi kaybettin korkak" mesajını paylaştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Annesiyle cezaevinde kalan çocuklar, mahkum değil çocuk'
23 Mayıs 2019 17:10
|CHP'den Kürecik Üssü kapatılsın teklifi
23 Mayıs 2019 17:08
|Altun'dan yeni askerlik sistemi paylaşımı
23 Mayıs 2019 16:58
|'Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı'
23 Mayıs 2019 16:56
|Bodrum Belediyesi tabelasına T.C. eklendi
23 Mayıs 2019 16:41
|TBMM'de grup başkanvekilleri YSK kararını değerlendirdi
23 Mayıs 2019 16:32
|Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
23 Mayıs 2019 15:46
|'50 tane fazla eleman al deyince rahatsız olanlar var'
23 Mayıs 2019 15:40
|Erdoğan: İslam ifadesi geçiyor diye hocamızı bir kalemde silip attılar
23 Mayıs 2019 15:35
|12 soruda YSK'nin İstanbul gerekçesi
23 Mayıs 2019 15:18