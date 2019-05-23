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Selçuk: İŞKUR aracılığıyla 416 bin kişi işe yerleşti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Özel sektörde İŞKUR aracılığıyla 2019'un ilk 4 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 26 artışla 416 bin işe yerleştirme gerçekleştirdik
 23 Mayıs 2019 16:46
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Selçuk: İŞKUR aracılığıyla 416 bin kişi işe yerleşti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Son 10 yılda aktif iş gücü programlarımızdan 3 milyon 300 bini aşkın kişi yararlanmış durumda." dedi.

Selçuk, ATO Congresium'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, bu yıl Uluslararası Çalışma Örgütü ILO'nun kuruluşunun 100. yıl dönümünün kutlandığını belirtti.

Bakan Selçuk, 12. Çalışma Meclisinin gündemini de, bu yıl dönümü vesilesiyle ILO'nun yayımladığı raporun teması ile eşgüdümlü olarak "Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışmak" şeklinde belirlediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gelecek, bilgi temelli ekonomi üzerine kurulacaktır." vizyonuyla "milli teknoloji hamlesi ve dijital Türkiye" olarak tanımlanan bir süreci yürüttüklerini söyledi.

Bu hamlede Bakanlığın hem çalışma hayatını hem de çalışanları bu yeni döneme hazırlamayı amaçladığını dile getiren Selçuk, her yıl yapılan İşgücü Piyasası Araştırmaları doğrultusunda iş gücü piyasasının taleplerini ve eğilimlerini inceleyerek aktif işgücü programlarını güncellediklerini ve daha yenilikçi uygulamaları hayata geçirdiklerini bildirdi.

Bu yılbaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlanan istihdam seferberliğinde işverenlerin 2,5 milyon ilave istihdam sözü verdiğini hatırlatan Selçuk, "Biz de Bakanlık olarak işverenlerimizin verdiği bu sözü desteklemek adına kapsamlı bir teşvik paketi sunduk. 18 ayrı teşvik uygulamamızla 1,7 milyonu aşkın işverenimize, 11 milyona yakın sigortalımıza hali hazırda katkı veriyoruz." diye konuştu.

Bütün bu uygulamaların sonucu olarak, 2002'de özel sektörde 24 bin kişinin işe yerleştirildiğini, 2018'de bu sayının 50 kat artarak 1 milyon 240 bine çıktığını aktaran Selçuk, bu sayının yaklaşık yüzde 35'ini kadınların, yüzde 35'ini gençlerin ve yüzde 17'sini üniversite mezunlarının oluşturmasının bir iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

- "630 bin kişi Mesleki Yeterlilik Belgesi aldı"

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özel sektörde İŞKUR aracılığıyla 2019'un ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 416 bin işe yerleştirme gerçekleştirdik. Son 10 yılda aktif iş gücü programlarımızdan 3 milyon 300 bini aşkın kişi yararlanmış durumda. Politikalarımızın ana eksenini de yine gençlerimizin çağın gerektirdiği niteliklerle donatılması oluşturuyor. Bu çabamızın belki de en çarpıcı örneği Haziran ayında uygulamaya geçecek olan 'Gençler İçin Sosyal Çalışma Programı'dır. Bu programla üniversite çağında eğitim gören gençlerimizi işgücü piyasasına hazırlamayı, ilk kayıtlı istihdam tecrübesi kazandırmayı hedefliyoruz."

Mesleki Yeterlilik Kurumunun çalışmalarına değinen Selçuk, iş ve eğitim hayatının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan 830 ulusal meslek standardının yürürlüğe konulduğunu vurguladı.

Selçuk, 200'ü aşkın sınav ve belgelendirme kuruluşunu yetkilendirdiklerini aktararak "Bu kuruluşlar tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlarda başarılı olan 630 bin kişi Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip oldu." dedi.

- "Çalışma hayatında yapılamaz denilen reformları yaptık"

"Daha Parlak Bir Gelecek İçin Çalışma" hususundaki ikinci konunun, çalışma hayatındaki kurumsal kapasite ve etkinliğin nasıl artırılabileceği olduğunu ifade eden Selçuk, son 17 yılda AK Parti hükümetleri döneminde, çalışma hayatında yapılamaz denilen reformları yaptıklarını, büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çalışma hayatına ilişkin pek çok yenilik getiren İş Kanunu'nu 2003'te yayımladıklarını hatırlatan Selçuk, şöyle konuştu:

"2002 yılına göre bugün iş yeri sayımız yüzde 158 arttı, aktif sigortalı sayımız ise yüzde 86 artmış durumda. Güvenceli çalışmayı engelleyen kayıt dışı istihdamda ise yüzde 36,5'lik bir düşüş sağladık. Doğumdan ölüme kadar sosyal korumayı sağlamak için Sosyal Güvenlik Kurumunu reforme ederek, geçmişteki üç farklı sistemi entegre ettik. Ülkemizde son 17 yılda, sosyal güvenlik şemsiyesi altındaki nüfusumuzun oranı yüzde 70'ten yüzde 85'lere çıktı ve Genel Sağlık Sigortası ile bugün ülke nüfusumuzun yüzde 99,5'ini kapsamlı bir sağlık güvencesine kavuşturduk."

- "Sosyal taraflarla ortak çalışma kültürünü önemsiyoruz"

Selçuk, Bakanlık olarak sosyal taraflarla ortak çalışma kültürünü ve iş birliğini önemsediklerini, Çalışma Meclisi'ni önemli bir sosyal diyalog platformu olarak gördüklerini belirtti.

İşçilerde 2013'te yüzde 9 olan sendikalaşma oranının, yüzde 14'e yükseldiğini aktaran Selçuk, "Elbette hükümet olarak en büyük temennimiz, bu oranların çok daha yüksek seviyelere çıkması." ifadesini kullandı.

Memurların 2002'de yüzde 48 olan sendikalaşma oranının, bugün yüzde 68'lere ulaştığına işaret eden Selçuk, kamu hizmeti gören emekçilerin haklarını ve statülerini sağlamlaştırdıklarını vurguladı. Selçuk, 187 işçi sendikası, 5 konfederasyon, 187 kamu görevlisi sendikası, 9 konfederasyonu, 70 işveren sendikası, 1 konfederasyon ile Türkiye'nin çok güçlü bir sendikal hayata sahip olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, yarı zamanlı çalışma, evden çalışma gibi esnek çalışma alternatifleri bulunduğunu, bu kavramların artık iş mevzuatında da yer aldığını kaydetti. Selçuk, "Önümüzdeki dönemde uygulamada daha da yaygınlaşacağını söyleyebiliriz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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