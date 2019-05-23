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'Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: Enerji verimliliği için önem arz eden ve son yıllarda önemli iyileşmeler yaşanan demir yolu sektöründe, elektrifikasyon yatırımları için son 15 yılda toplam 2,4 milyar liralık harcama yaptık ve elektrikli hat uzunluğunu yüzde 166 artırdık
 23 Mayıs 2019 16:56
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'Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Enerji verimliliği için önem arz eden ve son yıllarda önemli iyileşmeler yaşanan demir yolu sektöründe, elektrifikasyon yatırımları için son 15 yılda toplam 2,4 milyar liralık harcama yaptık ve elektrikli hat uzunluğunu yüzde 166 arttırdık." ifadesini kullandı.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Turhan, "Küresel Bağlantıyı Geliştirmek: Ulaştırma, Enerji ve Telekomünikasyon Ağları" temalı Bakanlar Açık Oturumu'nda konuştu.

Turhan, günümüzde ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin ve refahın salt ulusal politikalardan değil, bölgesel ve küresel politikalardan da geçtiğini daha iyi idrak edildiğini söyledi.

Türkiye'nin ulaşım alanında yaptığı yatırımların temel hedefinin sadece ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamak değil, koridor nosyonuyla kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis etmek olduğunu anlatan Turhan, "Kıtaları birbirine bağlayan konumu ile Türkiye, yükselen Asya ekonomileriyle Avrupa ve Afrika arasındaki önemli ticaret güzergahlarının üzerinde yer almaktadır. Bu sebeple, bölgesel ve bölgeler arası bağlantının geliştirilmesinde ülkemizin jeostratejik bir önemi vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Turhan, ulaştırma bağlantılarının sadece modlar arası uyumu ve bağlantıyı değil, ulaştırmanın enerji, telekomünikasyon gibi bağlantılı sektörlerle ilişkisini de kapsadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Keza, teknoloji ve üretim alanında yaşanan dönüşüm tüm sektörlerde büyük değişimlere yol açıyor ve ulaştırma ve diğer sektörler arasındaki bağlantıların güçlendirilmesini zorunlu kılıyor. Özellikle dijitalleşmeyle beraber, akıllı ulaşım ve haberleşme altyapı projelerine büyük önem veriyoruz. Birbiri ile uyumlu, ihtiyaçlara hitap eden, mümkün olan en son yenilikleri kapsayan ve diğer ulaştırma modları ile olan ara yüzleri dikkate alan Akıllı Ulaşım Sistemlerinin yaygınlaştırılmasını temel ulaştırma politikalarından biri olarak belirledik ve gerekli hukuki altyapıyı tesis ettik.

Trafik yönetim sistemleri, elektronik ödeme sistemleri, sürücü destek ve akıllı araç sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri gibi pek çok alt sisteme sahip olan Akıllı Ulaşım Sistemleri, Türkiye'de gelecek için katma değer yaratacak önemli bir sektör konumuna ulaştı. Kent içi ulaşım konularında da yerel idarelerle birlikte hareket ederek halkımıza kaliteli ve konforlu ulaştırma hizmetleri sunmak için bilgi iletişim teknolojilerinden istifade ediyoruz. Bunun yanı sıra, ulaşım bağlantılarını sağlayan altyapıları geliştirirken sadece ekonomik faktörlerin değil aynı zamanda çevresel, sosyal faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini biliyor ve yatırımlarımızın sürdürülebilir nitelikte olmasını önemsiyoruz. Bu bağlamda, taşımacılığın özellikle petrole bağımlı kara yolu taşımacılığından diğer modlara kaydırılması, enerji arz güvenliğinin sağlanması, çevreye olan etkilerin asgariye indirilmesi hususlarına büyük önem atfediyoruz."

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden yedincisi olan erişilebilir temiz enerji kapsamında, enerjiye kesintisiz erişim konusunda Türkiye'deki bölgesel farklılıkları giderdiklerini ve arz güvenliğini kaynak çeşitlendirmesini artırarak büyük ölçüde garanti altına aldıklarını anlatan Turhan, "Enerji verimliliği için önem arz eden ve son yıllarda önemli iyileşmeler yaşanan demir yolu sektöründe, elektrifikasyon yatırımları için son 15 yılda toplam 2,4 milyar liralık harcama yaptık ve elektrikli hat uzunluğunu yüzde 166 arttırdık." diye konuştu.

Bakan Turhan, Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun bu yılki başkanlığını yürüten Güney Kore'ye başarısı için tebriklerini sunarak, bir sonraki dönem başkanı İrlanda'ya da başarılar diledi.

Öte yandan Uluslararası Ulaştırma Forumu'na 70'den fazla ülkeden yaklaşık 40 bakan, bin delege katılıyor. Yarın sona erecek Forum'da yeni ticaret yollarından otomobillerin bağlantılarına kadar birçok konu masaya yatırılıyor.
Anadolu Ajansı
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