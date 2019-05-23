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Çocuğu üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuğun, üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmaması tepkilere neden oldu
 23 Mayıs 2019 17:06
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Çocuğu üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar

Minibüs içindeki kameraya yansıyan görüntüde çocuk koltuğa oturuyor. Ancak minibüs kapısına gelen bir kişi çocuğa eliyle bir uyarıda bulunarak, çocuğun öne doğru geçmesini istiyor. Daha sonra çocuğun uyurken çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.


Üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar

Tepkiler üzerine görüntülerin incelenmesinin ardından çocuğa minibüse bindikten sonra şoförün değil bir başkası tarafından müdahalede bulunulduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili konuşan minibüs şoförü Ali Sarı, "Yolcu Ziraat Bankası civarından aracımıza bindi. Sanayide indi. İnerken uyumuştu ben uyandırdım. Dışarıdan, güvenlik kamerasından gördüğüm kadarıyla bir başkası müdahale etmiş. Ben yolcuya müdahale etmedim. Yolcu istediği yere oturabilir. Aramızda bir diyalog geçmedi. Dikkatim yoldaydı" dedi.

Kendisinin ücretsiz taşıdığı öğrencilerinin olduğunu da aktaran Sarı, "Biz yolcunun parası var, yok diye düşünmeyiz. Biz hizmet sağlarız, parası olana da, olmayanda hizmet veririz" diye konuştu.

Konuyu sosyal medyada görünce psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Sarı, "Sosyal medyada paylaşan kişi ne amaçla paylaşmış bilmiyorum. Yapmadığın bir şeyle suçlanırsan tabi ki psikolojin bozulur. Bizimle yolcu arasında çok diyalog geçmez. Müdahil olursak yola dikkatimizi veremeyiz" şeklinde konuştu.

Kargıcak Kooperatifi Başkanı Murat Erdoğan'da minibüs içi görüntülerde çocuğa dışarıdan bir kişinin müdahale ettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Çocuğun öne doğru ilerleyince oturduğu yerde yorgunluk hissiyle uyuduğunun anlaşıldığını söyleyen Erdoğan, "Şoförle yolcu arasında bir diyalog geçmediğini görüyoruz. Bir bayanın içeride telefonla çekim yaparak, sosyal medyaya olayı aktarmış. Video kayıtlarını incelediğimizde şoförümüzün yolcuya yanlış bir beyanın olmadığını gördüm" dedi.

Herhangi bir kabahatinin olmamasına rağmen tedbiren şoföre 6 ay uzaklaştırma cezası verdiklerini de aktaran Erdoğan, "Yeniden bir değerlendirme ve incelemenin ardından 6 ay sonra şoför arkadaşımızın işini yeniden başlatma kararı alacağız" şeklinde konuştu.

Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan ise kendilerinin de yönetim kurulu toplantısı yaptığını ve çocuğun Erdemli sanayisinde çalışmadığını, Suriyeli olduğu öğrenilen çocuğun ilçe genelinde çöp topladığının belirlendiğini söyledi.

Böyle bir olayın Erdemli Sanayisine mal edilmesini üzüntüyle karşıladıklarını ifade eden Erdoğan, "Böyle bir şeyin bir daha yaşanmaması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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