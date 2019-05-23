CHP'den Kürecik Üssü kapatılsın teklifi
|23 Mayıs 2019 17:08
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya Kürecik Üssü'nün ABD'nin yaptırımlarına karşı pazarlık malzemesi yapılamayacağını ve Türkiye için tehdit olan üssün derhal kapatılması gerektiğini savundu.
Ağbaba, yazılı açıklamasında, "Kürecik Füze Kalkanı"nın NATO kılıfına bürünmüş bir ABD üssü olduğunu, ABD'nin yaptırımlarına karşı üssün kapatılmasının gündeme gelmesinin ise inkar edilen bu gerçeği bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.
Üssün tek amacının İran ve çevresinde bulunan ülkelerin İsrail'e karşı herhangi bir hava tehdidinde savunma görevi görmesi olduğunu, menfaatler ters düştüğünde ise Kürecik'in Türkiye'ye karşı kullanılmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Veli Ağbaba, şunları kaydetti:
"Geçmiş yıllarda Kürecik ile ilgili yaptığımız tüm başvurulara, AKP Hükümeti üssün NATO üssü olduğunu dile getirerek cevap vermişti. Ancak Milli Savunma Bakanı, ABD'nin yaptırımlarına karşı İncirlik ve Kürecik üsleriyle ilgili gerekli tedbirleri alacaklarını söyleyerek, üssün ABD üssü olduğunu bir kez daha tescillemiş oldu. Madem ABD Türkiye'ye karşı yaptırım uygularsa Kürecik Üssü'yle ilgili karar alacaksınız, şayet samimiyseniz ABD'nin kararını niye bekliyorsunuz? İçine girmenize bile izin verilmeyen üssü kapatın, neyi bekliyorsunuz?"
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