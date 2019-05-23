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Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin başvuru takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin ilan edilecek kontenjanlarına başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre başvurular, 10-28 Haziran'da yapılacak
 23 Mayıs 2019 17:13
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Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin başvuru takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin ilan edilecek kontenjanlarına başvurulara ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre başvurular, 10-28 Haziran'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla, güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9'uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin, ilan edilecek kontenjanlara başvuruların usul ve esaslarını içeren genelge yayımlandı.

Buna göre, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfını 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler, öğrenim görmek istediği okul türlerinden en fazla iki okul müdürlüğüne e-Okul üzerinden başvuru yapacak. Bu öğrenciler, fotoğraflı sınava giriş belgesini, e-Okul üzerinden alacak.

Geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitirenler ise dilekçe, fotoğraf ve ortaokul başarı puanını da gösteren öğrenim belgesiyle ilgili okul müdürlüğüne başvuru yapacak. Başvurular 10-28 Haziran'da e-Okul üzerinden alınacak dilekçe örneği ile ilgili okul müdürlüklerine yapılacak.

Okul müdürlüklerince işlemler tamamlandıktan sonra alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 29-30 Haziran'da okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

- Sınav 1- 5 Temmuz'da yapılacak

Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 1-5 Temmuz'da komisyonlarca yapılacak.

Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak, değerlendirmeye alınmayacak.

Yetenek sınavında 50 ve üzerinde puan alanların ise yetenek sınavının yüzde 70'i ile ortaokul başarı puanının yüzde 30'u alınarak, 100 tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılacak.

Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler ise komisyon tarafından genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacak.

En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste 5 Temmuz'da mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek.

Öğrencilerin kayıtları, 8-10 Temmuz'da e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Kayıtlar sonucunda açık kontenjan bulunması durumunda, yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek, 11 Temmuz'da okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecek. Ayrıca öğrenci velilerine de bilgi verilecek.
Anadolu Ajansı
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