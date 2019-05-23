Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|23 Mayıs 2019 17:23
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,0970
|6,0980
|6,1310
|6,1320
|Avro
|6,8100
|6,8110
|6,8480
|6,8490
|Sterlin
|7,6800
|7,7190
|7,7220
|7,7610
|İsviçre Frangı
|6,0260
|6,0570
|6,0620
|6,0920
|ANKARA
|ABD Doları
|6,0650
|6,1250
|6,1000
|6,1600
|Avro
|6,7600
|6,8300
|6,7900
|6,8600
|Sterlin
|7,6190
|7,7790
|7,6510
|7,8170
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