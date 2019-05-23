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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 23 Mayıs 2019 17:23
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Gün sonu döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,0970 6,0980 6,1310 6,1320
Avro 6,8100 6,8110 6,8480 6,8490
Sterlin 7,6800 7,7190 7,7220 7,7610
İsviçre Frangı 6,0260 6,0570 6,0620 6,0920
ANKARA
ABD Doları 6,0650 6,1250 6,1000 6,1600
Avro 6,7600 6,8300 6,7900 6,8600
Sterlin 7,6190 7,7790 7,6510 7,8170
Anadolu Ajansı
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