OHAL Komisyonu'ndan 3 karar
OHAL Komisyonu'nun 3 farklı dosyaya dair verdiği kararları yayınlıyoruz
|23 Mayıs 2019 17:28
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OHAL Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ihraç edilen 3 kamu personeli için göreve iade kararı verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihraç edilen kamu personelinin dosyasında, ortak wi-fi'den dolayı Bylock indirilmesi, ihraca gerekçe olarak görünmektedir.
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