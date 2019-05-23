1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

OHAL Komisyonu'ndan 3 karar

OHAL Komisyonu'nun 3 farklı dosyaya dair verdiği kararları yayınlıyoruz
 23 Mayıs 2019 17:28
Yazdır
OHAL Komisyonu'ndan 3 karar

OHAL Komisyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından ihraç edilen 3 kamu personeli için göreve iade kararı verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ihraç edilen kamu personelinin dosyasında, ortak wi-fi'den dolayı Bylock indirilmesi, ihraca gerekçe olarak görünmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tarım Bakanlığı'ndan süt üreticilerine müjde
23 Mayıs 2019 19:09		 Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 1 ay süreyle yasaklandı
23 Mayıs 2019 17:40
Bu soğanı toplayanlara bugün de ceza kesildi
23 Mayıs 2019 17:32		 Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasaklandı
23 Mayıs 2019 17:03
HGS geçişlerindeki sorun hala çözülmedi
23 Mayıs 2019 15:04		 HSK'dan 18 başmüfettiş ataması
23 Mayıs 2019 14:13
Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor
23 Mayıs 2019 12:40		 Kışlalarda erken terhis mutluluğu
23 Mayıs 2019 07:30
Kanun kabul edildi, köprü geçiş cezaları artıyor
23 Mayıs 2019 07:25		 'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi
22 Mayıs 2019 23:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:07 - Samsun'da pencereden düşen çocuk öldü19:05 - Fiyatı 40 TL'yi bulan Osmanlı Çileği yok satıyor19:02 - 150 yıllık hayal projenin yüzde 80'i tamamlandı18:59 - Dilencinin üzerinden 11 bin 430 TL çıktı18:57 - '11 üyeyi de tebrik ediyorum, özgür kanaatlerini ortaya koydular'18:54 - Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı18:47 - Gri liste aranan terörist etkisiz hale getirildi18:45 - FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı davası yarın devam edecek18:41 - Koza-İpek Holding davası 6 Ağustosa ertelendi18:33 - Yıldırım: YSK, yapılan tüm seçimlerin patronudur
18:30 - 'Seçmen 23 Haziran'da gerekçesini açıklayacak'18:29 - İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak18:19 - Borsa günü yükselişle tamamladı18:14 - Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'dan 'Dersim' açıklaması18:09 - Bahşili ilçesinin adı TBMM'de 'Bahşılı' olarak değiştirildi18:04 - Eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi hakim karşısına çıktı17:54 - Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi17:51 - Akıncı Üssü davası'nda esasa ilişkin savunmalar alınıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
Antalya'da akrobat kadının feci sonu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sepet 1
tadından yenmemesi 3
Tozu dumana katmak 2
kim jong un 3
karadeniz şarkıları 2
Fark etmek 2
Ryan babel 1
numarasını vermek istemeyip özelden aramak isteyen kadın 1
tut elini yüreğimin 3
alyans takmayan eşler 5
SON İLANLAR
Roketsan teknik personel alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Ahmetpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
MKEK Mühimmat Fb. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemaanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam