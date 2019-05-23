Bu soğanı toplayanlara bugün de ceza kesildi
Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye toplamda 240 bin lira ceza verildi
|23 Mayıs 2019 17:32
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbulut köyü kırsalında kaçak olarak toplanan salep soğanlarının kamyonetle Diyarbakır'a götürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda söz konusu aracı Gökdere mevkisinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 çuval içerisinde 140 kilogram salep soğanı ele geçirdi.
Araçta bulunan şüpheliler R.S, M.S.S, A.S. ve A.G. hakkında işlem yapılarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan her birine 60 bin lira olmak üzere 240 bin lira idari para cezası verildi.
Salep soğanları, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 1 ay süreyle yasaklandı
23 Mayıs 2019 17:40
|OHAL Komisyonu'ndan 3 karar
23 Mayıs 2019 17:28
|Gaziantep'te açık alan etkinlikleri yasaklandı
23 Mayıs 2019 17:03
|HGS geçişlerindeki sorun hala çözülmedi
23 Mayıs 2019 15:04
|HSK'dan 18 başmüfettiş ataması
23 Mayıs 2019 14:13
|Sümela'nın kapıları yeniden açılıyor
23 Mayıs 2019 12:40
|Kışlalarda erken terhis mutluluğu
23 Mayıs 2019 07:30
|Kanun kabul edildi, köprü geçiş cezaları artıyor
23 Mayıs 2019 07:25
|'Yarasa komandolar' hünerlerini sergiledi
22 Mayıs 2019 23:36
|Kadın askerler köy çocuklarının oyunlarına ortak oluyor
22 Mayıs 2019 23:26