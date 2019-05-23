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Bu soğanı toplayanlara bugün de ceza kesildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye toplamda 240 bin lira ceza verildi
 23 Mayıs 2019 17:32
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Bu soğanı toplayanlara bugün de ceza kesildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbulut köyü kırsalında kaçak olarak toplanan salep soğanlarının kamyonetle Diyarbakır'a götürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucunda söz konusu aracı Gökdere mevkisinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 çuval içerisinde 140 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

Araçta bulunan şüpheliler R.S, M.S.S, A.S. ve A.G. hakkında işlem yapılarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan her birine 60 bin lira olmak üzere 240 bin lira idari para cezası verildi.

Salep soğanları, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.
Anadolu Ajansı
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