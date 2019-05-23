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Öğretmeni darp eden veliye gözaltı
Merkez Çukurova ilçesindeki bir ortaokulda öğretmeni darbettiği öne sürülen veli gözaltına alındı
|23 Mayıs 2019 17:36
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir okulda öğretmeni darbettiği ileri sürülen veli gözaltına alındı.
İddiaya göre, 100. Yıl Mahallesi Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokuluna gelen 6'ncı sınıf öğrencisi Y.Ç'nin babası C.Ç, oğlunu dövdüğü iddiasıyla İngilizce öğretmeni Mehmet Can (56) ile tartıştı.
Okul koridorundaki tartışmanın büyümesinin ardından C.Ç'nin öğretmeni darbettiği öne sürüldü. Yaralanan öğretmen, ambulansla kaldırıldığı Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis tarafından gözaltına alınan C.Ç'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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