Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 1 ay süreyle yasaklandı
|23 Mayıs 2019 17:40
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Siirt Valiliği'nden yapılan açıklama, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 1 ay süreyle yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "İlimiz genelinde alınan istihbarı bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi, provokatif eylemlerin engellenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden, Siirt il ve ilçelerinde jandarma sorumluluk bölgeleri dahil 24 Mayıs 2019 tarihi saat 00.00'dan 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 23.59'a kadar yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler, il merkezi ve ilçelerimizde yasaklanmıştır" denildi.
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