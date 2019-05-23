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Eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi hakim karşısına çıktı

Adana'da örgüt "mahrem imamları"yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi 6 sanığın yargılanmasına devam edildi
 23 Mayıs 2019 18:04
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Eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi hakim karşısına çıktı

Adana'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatlı oldukları iddia edilen eski askeri lise ve polis koleji öğrencisi 6 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.T.A, M.D, F.A, İ.K, M.K. ve Y.E.G. ile avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğinin tespit edilmesi dolayısıyla ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık F.A, terör örgütü üyesi olmadığını belirterek, ''Tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Örgütün 'mahrem imamlarıyla' hiçbir iletişim yöntemiyle görüşmedim. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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