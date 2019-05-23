'Seçmen 23 Haziran'da gerekçesini açıklayacak'
|23 Mayıs 2019 18:30
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"Seçmen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul seçimiyle ilgili gerekçeli kararına ilişkin, "İstanbul seçmeninin iradesi YSK dalavereleriyle gasbedilmiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki 31 Mart'ta kararını vermiş olan seçmen, 23 Haziran'da bu kararın gerekçesini açıklayacaktır." ifadelerini kullandı.
Torun, yazılı açıklamasında, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin gerekçeli kararını değerlendirdi.
Seçmenin 31 Mart'ta tercihini yaptığını ve Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiğini belirten Torun, "Seçmen, iradesinin YSK tarafından gasbedilmesine göz yummayacaktır." görüşünü paylaştı.
Torun, şunları kaydetti:
"İstanbul seçmeninin iradesi YSK dalavereleriyle gasbedilmiştir. Kimsenin şüphesi olmasın ki 31 Mart'ta kararını vermiş olan seçmen, 23 Haziran'da bu kararın gerekçesini açıklayacaktır. Seçmen daha önce hangi partiye oy vermiş olursa olsun, daha önce hangi partiden olursa olsun, YSK'nin hukuksuzluğunu net bir şekilde gördü. 23 Haziran'da da net bir cevap vereceğine inanıyorum. Bu cevap öyle sayfalar dolusu da olmayacak.
Seçmen, YSK'ye '31 Mart'ta seçtiğim İmamoğlu'na saygı duy, millet iradesine saygı duy, benim oyuma saygı duy' diye gerekçeli karar bildirecek."
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