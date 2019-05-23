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Gri liste aranan terörist etkisiz hale getirildi

Elazığ'ın Arıcak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat Timleri tarafından silahları ile birlikte ölü ele geçirilen 2 teröristten birinin sözde bölge sorumlusu 300 bin TL ödüllü Gri Listede aranan Soreş Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu belirlendi
 23 Mayıs 2019 18:47
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Gri liste aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, bugün Elazığ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından Arıcak ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği, terör örgütü PKK'lı 2 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştı .

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerle ilgili yapılan çalışmada birinin İçişleri Bakanlığının terör arananlar listesinde 300 bin TL ödüllü Gri kategoride olan sözde Brüsk bölge sorumlusu Soreş Tatvan kod adlı Ferhat Akgün olduğu ortaya çıktı. Bölgede operasyon sürerken, diğer teröristin de kimlik bilgilerinin netleştirilmesi için çalışma yapıldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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