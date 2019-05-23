Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün arkadan çarptığı traktör sulama kanalına düştü. Kazada minibüsteki 13 öğrenci yaralandı
|23 Mayıs 2019 18:54
|Yazdır
Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.'nin kullandığı 42 GBJ 32 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, Beyşehir'den Çiçekler Mahallesi yönüne seyir halinde iken aynı yöndeki Kılıçaslan A.'nın idaresindeki 42 H 2867 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle traktör, üzerindeki sürücüsüyle birlikte sulama kanalına düştü. Kazada sudan çıkan traktör sürücüsü ile minibüs sürücüsü şans eseri yara almadan atlattı. Minibüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan 13 öğrenci ise kontrol amaçlı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Samsun'da pencereden düşen çocuk öldü
23 Mayıs 2019 19:07
|Öğretmeni darp eden veliye gözaltı
23 Mayıs 2019 17:36
|Halıya sarıp kaçırdılar, darp edip tehdit ettiler
23 Mayıs 2019 16:14
|Balıkesir'de Adnan Oktar operasyonu: 4 gözaltı
23 Mayıs 2019 13:49
|Erik çekirdeği dayağında sanığın 15 yıla kadar hapis istemi
23 Mayıs 2019 13:02
|Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanacak
23 Mayıs 2019 12:54
|Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti
23 Mayıs 2019 12:21
|Ümraniye Cezaevi'ne yangın
23 Mayıs 2019 11:33
|5 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi
23 Mayıs 2019 11:17
|Belediye başkan yardımcısını darp edenler tutuklandı
23 Mayıs 2019 10:31