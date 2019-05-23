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Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, öğrenci servis minibüsünün arkadan çarptığı traktör sulama kanalına düştü. Kazada minibüsteki 13 öğrenci yaralandı
 23 Mayıs 2019 18:54
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Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı

Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D.'nin kullandığı 42 GBJ 32 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, Beyşehir'den Çiçekler Mahallesi yönüne seyir halinde iken aynı yöndeki Kılıçaslan A.'nın idaresindeki 42 H 2867 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle traktör, üzerindeki sürücüsüyle birlikte sulama kanalına düştü. Kazada sudan çıkan traktör sürücüsü ile minibüs sürücüsü şans eseri yara almadan atlattı. Minibüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan 13 öğrenci ise kontrol amaçlı olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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