'11 üyeyi de tebrik ediyorum, özgür kanaatlerini ortaya koydular'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinden 7'sini vicdansız, 4'ünü vicdanlı gibi kabul etmek gerçekten çok talihsizdir. Bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün görüşler muhteremdir ama çoğunlukla karar verilir. Ben bu konuda 11 üyeyi de buradan tebrik ediyorum, kendi özgür kanaatlerini ortaya koymuşlar." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin Danışma Kurulunun toplanamaması üzerine YSK'nin İstanbul seçimlerine yönelik verdiği iptal kararına ilişkin Meclis araştırma önergesi görüşüldü.

CHP grubu adına söz alan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, YSK'nin kararını eleştirerek, "Ortada ne bir iptal gerekçesi var ne de bir gerekçeli karar var, ortada talimatla verilen iptal kararının bahanesi var." görüşünü savundu.

Gerekçeli kararın muhalefet şerhi kısmına işaret eden Tezcan, "38 sayfalık muhalefet şerhi, özellikle bu karara karşı çıkan, vicdanları temiz ve bu konuda 'Yanlıştır kardeşim, bu olmaz, hukuka aykırı.' diyen, yargıç gibi davranan vicdanlı hukukçuların, vicdanlı 4 hukukçunun tarihe düştüğü vicdan notudur." ifadelerini kullandı.

Gerekçeli kararın 38 sayfasının muhalefet şerhi, 98 sayfasında olayların gelişiminin anlatılması, 102 sayfada da iptalle ilgili iddiaların hiçbirisinin hukuki olmadığının anlatıldığını söyleyen Tezcan, 12 sayfanın ise "millet iradesini gasp eden karanlık vicdanların delili" olduğunu söyledi. Tezcan, "Bu kararın hiçbir yerinde çalınan oy yok, bir satır, 'oy çalınmıştır' ifadesi yok." diye konuştu.

AK Parti grubu adına söz alan Isparta Milletvekili Recep Özel, Tezcan'ın, YSK kararının bir bölümüne "vicdansızlar" diye ayırdığını söyleyerek, şimdi "vicdanlı" diye tabir ettiği 4 hakimi, 2017'de verdikleri bir kararla vicdansızlıkla itham ettiğini hatırlattı. Özel, muhalefetin, YSK kararını okumadığını, anlamak istemedikleri noktadan işe baktıklarını söyledi.

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben burada karşı oyları olabildiğince eleştirebilirim, acımasızca da eleştirebilirim, eleştireceğiz de. Karşı oyların tamamına bakın, hep 2018 yılından önceki yasal düzenlemeden önceki içtihatlara dayanıyor. 2018 yılı seçim hukuku anlamında, sandık kurulu başkanlığı anlamında bir milattır. 2018 Mart'ından sonra Türkiye'de iki tane seçim yapıldı. Buna benzer bir itiraz YSK önüne gelmemiştir. İlk defa bu seçimde bununla ilgili itirazı, olağanüstü itiraz hakkımızı kullanarak getirdik ve seçim kurullarına 'Kanunun amir hükmünü, sandık kurulu başkanının kamu görevlisinden olması gerektiği amir hükmünü niye uygulamadınız?' dediğimiz zaman meşru bir gerekçe ortaya koyamadılar, nereden aldıklarını söyleyemediler."

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise yerinden söz alarak, Tezcan'ın, AK Parti'lilerin YSK'nin kararını okumadığı şeklinde ithamda bulunduğunu söyledi.

Kararı baştan sona okuduklarını ve notlar çıkardıklarını dile getiren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Yüksek Seçim Kurulunun 11 üyesinden 7'sini vicdansız, 4'ünü vicdanlı gibi kabul etmek gerçekten çok talihsizdir. Bir bütün olarak bakmak lazım. Bütün görüşler muhteremdir ama çoğunlukla karar verilir. Ben bu konuda 11 üyeyi de buradan tebrik ediyorum, kendi özgür kanaatlerini ortaya koymuşlar. Dolayısıyla bir talimatla verilen karar yok, 7 aynı düşüncede olan hakimimiz orada kendi müşterek kararlarını, gerekçelerini ortaya koymuşlar, 4 hakimimiz de ayrı ayrı kendi muhalefet şerhlerini ortaya koymuşlar."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, YSK'nin kararındaki en önemli gerekçesinin sandık kurulu başkanlarının tespitindeki kanuna açık aykırılıkları olduğunu ifade etti.

Akçay, aynı zarftan çıkan 4 pusuladan bir tanesinin iptal edildiği iddialarına da değinerek, "Kanunlar bu kadar açıkken, aynı zarftan çıkan diğer pusulaların da iptalini istemek, YSK'den kanuna aykırı bir karar verilmesini talep etmekten başka bir şey değildir." şeklinde konuştu.

- CHP'li Öztunç ile AK Parti'li Özel arasında tartışma

CHP'nin önergesi üzerine görüşmeler sürerken, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel arasında tartışma yaşandı.

Kendisinin tehdit edildiğini söyleyen Öztunç, Özel'den özür dilemesini istedi. Bunun üzerine Genel Kurul'da tartışma yaşandı.

Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Mithat Sancar birleşime ara verdi.

TBMM Başkanvekili Sancar, birleşimi açtıktan sonra CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a söz verdi. AK Parti'li Özel'e konuşması sırasında laf attığını belirten Öztunç, bu durumun diğer hatiplerin de kendisinin de başına geldiğini söyledi.

Bu laf atmalara bir fikirle karşılık verilmesi gerektiğini, tehdit edilemeyeceğini söyleyen Öztunç, "Özel, herkesin duyacağı şekilde 'Seni buraya gömerim.' diye beni tehdit etti. Bu mesele TBMM'de kapanmıştır ama şahsi olarak kapanmayacaktır. Ben Maraşlıyım, Elbistanlıyım." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar, Genel Kurul'da bulunması halinde Recep Özel'e de söz vereceğini söyledi.