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150 yıllık hayal projenin yüzde 80'i tamamlandı

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı.
 23 Mayıs 2019 19:02
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150 yıllık hayal projenin yüzde 80'i tamamlandı

Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi planlanan Filyos Projesi kapsamındaki 25 milyon ton kapasiteli Filyos Liman Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Karadeniz'in en nitelikli limanı olacak olan Filyos Limanı ile kuzey-güney aksı birbirine bağlanmış olacak.

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından "Anadolu'da Genel Üretim Raporu" doğrultusunda planlanan Filyos Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

23 bin dekarlık ve Endüstri Bölgesi ilan edilen alanın önünde bulunan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı, kuzey-güney aksını da birbirine bağlamış olacak. Alt yapı liman inşaatının yüzde 80'e geldiği bölgede 2020 yılında liman inşaatının tamamlanması bekleniyor.

Karadeniz'in en niteliklisi, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı

Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün ortasında bulunan bölgenin üç iline önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Atlas Global'in Zonguldak Havalimanı'na seferler başlatmasıyla birlikte hareketlenen bölge, demiryolu, karayolu ve denizyoluyla da desteklenecek. Bu bağlamda karayolu ve demiryolu çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından sürdürülüyor.

Karadeniz'in en niteliklisi ve en donanımlısı olması planlanan 25 milyon ton kapasiteli limanın Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olması bekleniyor. Bölge insanı için de kalkınma projesi niteliği taşıyan proje hakkında İHA'ya konuşan Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, "Filyos bir bölgesel proje. Zonguldak, Bartın ve Karabük üç ilin ortasında. Tarihi Filyos Limanı'nın yanı başında bir büyük proje. Karadeniz'in en nitelikli ve en büyük limanı orada kuruluyor. Liman alt yapı inşaatı tamamlanmak üzere. Önümüzdeki bu günlere bitmiş olacak. Yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 25 milyon tonluk kapasite ile bir liman orada inşa ediliyor. Limanın çok değişik özellikleri var. Karayolu, demiryolu, doğal olarak deniz yolu bağlantısı ve havayolu bağlantısı olan gerçekten bir büyük koridorun ağzında kurulmuş, konumlanmış bir liman. Ankara, Konya ve güneye kadar konumlanan bir kuzey-güney aksının ucunda. Filyos liman olarak tanımlanmaya çalışılıyor. Tabi ki liman dışında da orada bir endüstri bölgesi, serbest bölge ve gelişim alanlarıyla beraber 23 bin dekar büyüklüğünde bir sanayi havzası da oluşmakta. Endüstri bölgesi için de ilk adımlar atıldı. Görevlendirmeler yapıldı. Büyük bir sanayicimiz oranın koordinatörlüğünü üstlendi. Yatırıma hazırlanıyor. Filyos bu haliyle bu süreç tamamlandığında gerçekten bölge insanı için bölge için bir kalkınma projesi niteliği taşıyan büyük ölçekli bir projedir" ifadelerine yer verdi.

"Orta ve yüksek teknolojili yatırımlar bekliyoruz"

2020 yılında liman inşaatının tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Genel Sekreter Vekili Elif Acar ise, "Filyos konusu BAKKA olarak yönetim kurulumuzun da çok ilgilendiği bir konu. Filyos sonuç odaklı programımız var. Yakından takip ettiğimiz bir husus. 2020 yılında inşallah liman inşaatı son bulacak. Bununla beraber 25 milyon ton kapasiteli Karadeniz'de . Türkiye'nin en büyük limanlarından biri olacak. Bu kapsamda orada serbest bölge ve endüstri bölgenin olmasının avantajıyla beraber sanayimiz çok gelişecek, istihdam olanakları artacak. Filyos'ta orta ve yüksek teknolojili yatırımlar bekliyoruz. Büyük bir sanayi kuruluşu güçlü bir yatırımcı liman inşaatı bittikten sonra yatırımına başlayacak. Bu kapsamda Zonguldak, Karabük ve Bartın için sanayi anlamında istihdam anlamında çok güzel gelişmeler bizi bekliyor. Hava, kara ve deniz ulaşımı açısından da Filyos çok avantajlı bir yerde. Demiryolları ve karayolları bağlantısı da Ulaştırma Bakanlığı tarafından projelendirildi ve hızlıca gerçekleştirilecek. Lojistik açıdan da çok avantajlı. Sabırsızlıkla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Endüstri Bölgesi'nin de kullanıma hazır hale gelmesiyle birlikte bölgede 10 ila 15 bin kişilik istihdamın söz konusu olacağı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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