Samsun'da pencereden düşen çocuk öldü
Samsun'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
|23 Mayıs 2019 19:07
|Yazdır
Samsun'da 3. kattaki evlerinin penceresinden düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı'nda saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Kayra Umut Demir, 3. kattaki evlerinde çıktığı divanın üzerinden pencereden aşağı düştü. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kayra Umut Demir yapılan müdahalelere rağmen acil serviste hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Traktörün altında kalan lise öğrencisi öldü
23 Mayıs 2019 19:38
|Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı
23 Mayıs 2019 18:54
|Öğretmeni darp eden veliye gözaltı
23 Mayıs 2019 17:36
|Halıya sarıp kaçırdılar, darp edip tehdit ettiler
23 Mayıs 2019 16:14
|Balıkesir'de Adnan Oktar operasyonu: 4 gözaltı
23 Mayıs 2019 13:49
|Erik çekirdeği dayağında sanığın 15 yıla kadar hapis istemi
23 Mayıs 2019 13:02
|Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanacak
23 Mayıs 2019 12:54
|Yaşlı adam otobüste kalp krizi geçirdi, şoför acile çekti
23 Mayıs 2019 12:21
|Ümraniye Cezaevi'ne yangın
23 Mayıs 2019 11:33
|5 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi
23 Mayıs 2019 11:17