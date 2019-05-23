Meclis'te YSK tartışması gerginliğe neden oldu
|23 Mayıs 2019 19:13
|Yazdır
TBMM Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıklanan gerekçeli karar, tartışmaya yol açtı. AK Parti'li ve CHP'li milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili HDP'li Mithat Sancar başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin açıkladığı gerekçeli karar üzerinde tartışma çıktı.
CHP'li Bülent Tezcan ve Engin Özkoç, AK Parti'nin 'oylar çalındı' iddialarının gerekçeli kararda yer almadığını dile getirdi. Seçimlerin yenilenmesine karar veren 7 YSK üyesinin vicdanları kanattığı söyleyen Özkoç'a, AK Parti'li vekiller tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP'li Ali Öztunç ile AK Parti'li Ramazan Can arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Sancar, birleşime ara verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'11 üyeyi de tebrik ediyorum, özgür kanaatlerini ortaya koydular'
23 Mayıs 2019 18:57
|Yıldırım: YSK, yapılan tüm seçimlerin patronudur
23 Mayıs 2019 18:33
|'Seçmen 23 Haziran'da gerekçesini açıklayacak'
23 Mayıs 2019 18:30
|İYİ Parti'nin tüzük kurultayı kapalı oturumla yapılacak
23 Mayıs 2019 18:29
|Tunceli Belediye Başkanı'ndan 'Dersim' açıklaması
23 Mayıs 2019 18:14
|MHP'li Yalçın: Zafer, Cumhur İttifakı'nın olacaktır
23 Mayıs 2019 17:44
|'Annesiyle cezaevinde kalan çocuklar, mahkum değil çocuk'
23 Mayıs 2019 17:10
|CHP'den Kürecik Üssü kapatılsın teklifi
23 Mayıs 2019 17:08
|F. Altun: Yeni sistemle, TSK profesyonelleşiyor
23 Mayıs 2019 16:58
|'Elektrifikasyona toplam 2,4 milyar lira yatırım yapıldı'
23 Mayıs 2019 16:56