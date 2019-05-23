1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bereketli yağışlar kayısıda verimi artırdı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'ın Baskil ilçesinde bu yılki bol yağışlar sonucu kayısı ağaçlarında verim artışı üreticinin yüzünü güldürdü
 23 Mayıs 2019 20:05
Yazdır
Bereketli yağışlar kayısıda verimi artırdı

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'ın Baskil ilçesinde yağışlarla birlikte kayısı ağaçlarında görülen yüksek verim üreticinin yüzünü güldürdü.

Rakımı, iklimi, güneşlenme süresi ve toprak özelliklerinden dolayı kaliteli kayısıların yetiştiği ilçede, çiçeklenme döneminin ardından çağla sezonu başladı.

İlçede kayısı üretiminin yüzde 70'nin gerçekleştiği Karakaya Baraj Gölü kıyısında, tadıyla ağızları şenlendiren çağlalar yeşil rengiyle de bahçeleri süslüyor.

- 60 bin ton taze kayısı üretimi yapılıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin en önemli tarımsal değerlerinden kayısıda üretimin yüzde 90'ının Baskil ilçesinde gerçekleştiğini söyledi.

İlçede 100 bin dekar alanda 1 milyon ağaçtan yıllık ortalama 60 bin ton taze kayısı üretimi gerçekleştiğini ifade eden Karahan, kayısı çağlasının çıkmasının ardından yapılan incelemelerde bu yılki bol yağışların ağaçlarındaki verimi artırdığını bildirdi.

Karahan, şöyle devam etti:

"Özellikle Baskil ilçemizin toprak yapısı, coğrafyası ve iklimiyle birlikte elde ettiğimiz kayısının aroması, tadı, lezzeti ve kıvamıyla diğer kayısılardan çok daha üstün özelliklere sahip olduğu tüketiciler tarafından sıklıkla ifade ediliyor. Ortalama 60 bin ton civarında olan kayısı rekoltemizde, bu yılın yağış miktarının çok fazla olmasıyla beraber ciddi manada artış bir bekliyoruz."

- "Ciddi manada bir gelir beklentisi var"

Son birkaç yıldır yaşanan kuraklığın ardından bol yağışlarla gelen bereketin bazı hastalıklarla yapılan mücadeledeki külfeti gölgede bıraktığını aktaran Karahan, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda özellikle kayısı yetiştiriciliğinde don ve benzeri olaylardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Kayısı üreticisinin bu yılın verimine istinaden yüzünün güldüğü, mutlu olduğu ve ciddi manada bir gelir beklentisi içerisinde olduğunu köy ziyaretlerimizde görüyoruz. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bu aynı şekilde devam eder ve üreticimizin yüzü her yıl gülmeye devam eder."

- "Bu yılki verim gayet güzel"

Karakaya Baraj Gölü kıyısında bulunan Suyatığı köyünde kayısı yetiştiricisi İrfan Şimşek de çağla dönemine girilmesinin ardından iş yüklerinin bir hayli arttığını anlatarak, temmuz ayıyla birlikte kayısı hasadının başlayacağını aktardı.

Kayısı üreticisi için çağla döneminin çok önemli olduğunu, bu yılki hasılatlarını aşağı yukarı tahmin edebildiklerini aktaran Şimşek; "Bu yılki verim gayet güzel, idare edecek şekilde. İnşallah hasat dönemini de kazasız belasız geçiririz." diye konuştu.

Yetiştirici Berat Önler ise bu yılki bol yağışların kayısıda verimi arttırmasının mutluluğunu yaşadıkları kaydetti.

Bol yağışların verimin yanında kayısıda çil hastalığının daha fazla görülmesine neden olduğunu ancak bir kaç kez tekrarladıkları ilaçlama ile bu hastalıktan kurtulduklarını belirten Önler, "Allah'a çok şükür verim iyi." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'in mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyor
23 Mayıs 2019 19:42		 Yerebatan'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci sarnıç
23 Mayıs 2019 14:56
Çankaya Belediyesi Kızılay'ı yeniliyor
23 Mayıs 2019 11:45		 50 milyon yıllık fosil Diyarbakır'da sergileniyor
22 Mayıs 2019 22:18
Kırıkkale'de trafik kazası: 8 yaralı
22 Mayıs 2019 20:44		 Doktor balıkların sırrı araştırılıyor
21 Mayıs 2019 23:54
Yüzen adalar ziyaretçilerini bekleniyor
21 Mayıs 2019 23:39		 Bu kez erken değil geç iftar yaptılar
21 Mayıs 2019 22:37
Doğa harikası şelaleye ziyaretçi akını
21 Mayıs 2019 21:52		 Şelale manzarasında iftar
20 Mayıs 2019 22:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Huawei, Play Store'nin rakibi ile çalışacak
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cumhurbaşkanlığı yemini 7
olympiakos'un küme düşürülmesi 1
Geçiştirilmek 1
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan kadın 7
82 milyon aynı gemideyiz 4
Otellerdeki bez terlikler 2
türkiye kupası 6
öcü 3
verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz 1
Ryan babel 1
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Avukat Alım İlanı
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam