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Traktörün altında kalan lise öğrencisi öldü
|23 Mayıs 2019 19:38
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Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan İsmail Bala (17) hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bala idaresindeki plakasız traktör Arıca Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada, traktörün altında kalarak ağır yaralanan Bala, mahalle sakinlerince kaldırıldığı Hilvan Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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