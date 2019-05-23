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Balıkesir'in mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 5'i mavi bayraklı toplam 8 plaj temizlenerek milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor.
 23 Mayıs 2019 19:42
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Balıkesir'in mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan 5'i mavi bayraklı toplam 8 plaj temizlenerek milyonlarca turisti ağırlamaya hazırlanıyor. 8 ayrı noktada can kurtaran hizmetinin verileceği plajlarda günlük temizlik ve zabıta hizmeti aralıksız olarak devam edecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan nitelikli plaj, marina ve yatlara verilen uluslararası çevre ödülü olan 5'i mavi bayraklı toplam 8 plajda hummalı bir çalışma başlatıldı. Yaz sezonu öncesi kum eleme temizlik çalışmaları tamamlandı ve temizlik görevlileri her gün sahillerde kaba çöp toplama çalışmalarını da sürdürüyor.

Mavi bayraklı; Ayvalık Sarımsaklı Halk Plajı, Burhaniye Öğretmenler Halk Plajı, Altınoluk Özdemir Halk Plajı, Altınoluk Antandros Halk Plajı, Erdek Ocaklar Halk Plajı; Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından titizlilikle yürütülen çalışmalarla plajlar sezona hazırlanıyor. Ayrıca mavi bayraklı olmayan Akçay Sahil Mevkii, Akçay Sarıkız Mevkii ve Zeytinli Altınkum, Güre Taş İskele - Camping Arası plajlarında da temizlik çalışmaları yürütülüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan halk plajlarında duş, soyunma kabini gibi hizmetler de tamamen ücretsiz olarak halkın kullanımına sunuluyor.

3 İskele kuruluyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile Altınoluk Yağcılar, Güre Venüs Sitesi civarı ve Edremit Zeytinli Altınkum'a iskele kurulumları başladı. Büyükşehir Belediyesine tahsisli plajlarda Güre hariç tamamında toplamda 8 noktada Cankurtaran hizmetinin İtfaiye Daire Başkanlığı koordinasyonu ile İtfaiye Daire Başkanlığı personelleri tarafından bu yıl verilmesi kararlaştırıldı.

8 plajda cankurtaran hizmet

Cankurtaran hizmeti verilen noktalar; Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda iki nokta, Burhaniye Öğretmenler Plajı'nda bir nokta, Edremit Altınoluk Özdemir Halk Plajı'nda bir nokta, Edremit Altınoluk Antandros Halk Plajı'nda bir nokta, Edremit Zeytinli Altınkum Halk Plajı'nda bir nokta, Akçay Halk Plajı'nda bir nokta, Erdek Ocaklar Halk Plajı'nda bir nokta.
İhlas Haber Ajansı
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