1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Celal Uzunkaya: Terör bitme noktasına geldi

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:- "Devletin tüm güvenlik birimleri, kurumları, kuruluşları büyük bir iş birliği örneği göstererek gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörün ve teröristin en küçük izinin, emaresinin görülmesi halinde orayı baskılayan, müdahale eden, terörü kaynağında imha etmeyi hedefleyen bir güvenlik anlayışıyla terörle mücadele ediyoruz"
 23 Mayıs 2019 21:01
Yazdır
Celal Uzunkaya: Terör bitme noktasına geldi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Devletin tüm güvenlik birimleri, kurumları, kuruluşları büyük bir iş birliği örneği göstererek gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörün ve teröristin en küçük izinin emaresinin görülmesi halinde orayı baskılayan, müdahale eden, terörü kaynağında imha etmeyi hedefleyen bir güvenlik anlayışıyla terörle mücadele ediyoruz." dedi.

Uzunkaya, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Resul Holoğlu, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ile ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksekova'ya geldi.

Beraberindekilerle yaklaşık 3 bin 500 rakımlı Varkavik Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Uzunkaya, asker ve özel harekat polisleriyle sohbet etti.

İl merkezine geçerek Vali İdris Akbıyık'a ziyarette bulunan Uzunkaya ve beraberindekiler, daha sonra 2 bin rakımlı tepeye konuşlu Kale-1'de özel harekat polisleriyle bir araya geldi, fotoğraf çektirdi.

- "Terör bitme noktasına geldi"

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daire başkanlarıyla Yüksekova ilçesine, oradan da il merkezine geçerek valiliği, emniyet birimlerini ve kontrol noktalarını ziyaret ettiklerini söyledi.

Ülkenin en uç noktaların birinde görev yapan güvenlik güçlerinin bir nebze de olsa yanlarında bulunup onlarla aynı ortamı yaşamak ve her zaman onların yanında olduklarını hissettirmek amacıyla kente geldiklerini belirten Uzunkaya, "Bölgemizde çok şükür asayiş, güvenlik, huzur yönünden her geçen gün önceki günden çok daha iyi düzeye geliyoruz." dedi.

Bölge illerinin büyük oranda terörden temizlendiğini ve terörün bitme noktasına geldiğini vurgulayan Uzunkaya, şöyle konuştu:

"Bu konuda devletin tüm güvenlik birimleri, kurumları, kuruluşları büyük bir iş birliği örneği göstererek gerek yurt içinde gerek yurt dışında terörün ve teröristin en küçük izinin, emaresinin görülmesi halinde orayı baskılayan, müdahale eden, terörü kaynağında imha etmeyi hedefleyen bir güvenlik anlayışıyla terörle mücadele ediyoruz."

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanımızın, diğer bakanlıklarımızın, Jandarma Genel Komutanlığımızın, Kara Kuvvetlerimizin, emniyet teşkilatımızın çok yoğun, amansız bir mücadelesi var, duruşu var."

Uzunkaya, şu an Hakkari'nin güneydoğusundaki 2 bin rakımlı tepede olduklarını dile getirerek, "Burada arkadaşlarımız 24 saat görev yapıyor. Şehrimizin dört bir yandan emin ellerde olduğunun, güvenli bir ortamda tutulduğunun da en güzel göstergesi." dedi.

Yüksekova'daki 3 bin 500 rakımlı üs bölgesine de çıktıklarını anlatan Uzunkaya, güvenlik güçleriyle zaman geçirdiklerini söyledi.

Uzunkaya, güvenlik güçlerinin görev şartlarını yerinde gördüklerini ve hepsinin moralinin çok yüksek olduğunu kaydederek, "Arkadaşlarımızın hepsinin gözlerinde büyük görev aşkını, heyecanı, vatan sevgisini görmek, ülkemizin en ücra köşesinde de Afrin'de ve diğer bölgelerdeki görevli arkadaşlarımızı ziyaret ettiğimizde de aynı heyecanı, aynı duyguyu görmüş olmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Hakkari, ilk şark görevimi ifa ettiğim şehir"

Hakkari ile ilgili ayrı bir hikayesinin olduğunu belirten Uzunkaya, şunları kaydetti:

"1982-85 yıllarında 3 yıl burada görev yapmıştım. İlk şark görevimi ifa ettiğim şehir. 37 sene önce geldiğim bu bölgede insanların son derece duyarlı, vatanına, milletine sadakat noktasında her geçen gün artan duyarlılığını görmüş olmaktan da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bu vatanın evlatları vatana, millete ve ülkenin değerlerine sahip çıktığı müddetçe hiçbir şekilde bu ülkenin parçalanması, bölünmesi mümkün olmayacaktır.

Bunun da en bariz göstergesi şu anda bu zirvedeki tablodur."

Daha sonra Özel Harekat Şubesine geçen Uzunkaya ve beraberindekiler, iftar programında polislerle bir araya geldi.

Uzunkaya'ya ziyaretlerinde Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu, iftarını Kılıçalp ailesinin evinde açtı
23 Mayıs 2019 22:01		 'Gece gündüz demeden çalışmaya söz veriyorum'
23 Mayıs 2019 21:51
Dekan öğrencilerle 'Yağ Satarım Bal Satarım' oynadı
23 Mayıs 2019 21:46		 Erdoğan: 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek
23 Mayıs 2019 21:21
Bahçeli, 16 il başkanıyla bir araya geldi
23 Mayıs 2019 21:16		 Yunanistan'dan 'Türkiye' açıklaması
23 Mayıs 2019 20:56
Meclis'te YSK tartışması gerginliğe neden oldu
23 Mayıs 2019 19:13		 '11 üyeyi de tebrik ediyorum, özgür kanaatlerini ortaya koydular'
23 Mayıs 2019 18:57
Yıldırım: YSK, yapılan tüm seçimlerin patronudur
23 Mayıs 2019 18:33		 'Seçmen 23 Haziran'da gerekçesini açıklayacak'
23 Mayıs 2019 18:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Huawei, Play Store'nin rakibi ile çalışacak
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
Flaş! Yeni askerlik sistemi Meclis'e sunuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadının kuklası olan erkek 4
kadınların anlaşılmayan doğası 5
deniz 1
İşkillenmek 9
karadeniz şarkıları 2
Game of Thrones 2
Kıskançlık 2
Arabasına tutkun olan insan 5
hevesi kaçmak 1
giresunspor 1
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Avukat Alım İlanı
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam