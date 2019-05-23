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Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü ziyarete açılıyor

Artvin'in önemli turizm merkezleri Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöllere yenisi eklendi. Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl, çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.
 23 Mayıs 2019 21:31
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Artvin'in 3'üncü Karagöl'ü ziyarete açılıyor

Artvin'in önemli turizm merkezleri Borçka ve Şavşat ilçelerindeki Karagöllere yenisi eklendi.

Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl, çalışmaların ardından turizme kazandırılacak.

Murgul ilçesi Damar köyündeki Tiryal Dağı eteğinde, çam ormanlarının gölgesinde yer alan kentteki 3'üncü Karagöl'ün turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Göl, çevre düzenlemeleri ve yol çalışmalarının ardından yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Artvin Çoruh Üniversitesi Arhavi Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Uygulama Bölümü öğretim görevlisi Ceyhun Akyol, Damar köyündeki Karagöl''ün turizm açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Akyol, "Damar köyü turizm açısından büyük önem taşıyor. Keşfedilmemiş güzelliklerin barındığını bir yer. Özellikle Damar Karagöl'ün saklı cennet. Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekebilecek bir yer. Kaliteli, konforlu ve geleneksel yaşam çevreleri oluşturma konusunda hep birlikte çalışma yapılmalı" dedi.

DHA
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