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Mühendisin acı sonu!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü elektrik mühendisi Sergen İlhan (26), hayatını kaybetti. İlhan'ın başında kask olmadığı belirlendi.
 23 Mayıs 2019 21:36
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Mühendisin acı sonu!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü elektrik mühendisi Sergen İlhan (26), hayatını kaybetti. İlhan'ın başında kask olmadığı belirlendi.

Kaza, Hükümet Caddesi'ndeki Namık Kemal Lisesi'nin karşısında meydana geldi. Elektrik mühendisi Sergen İlhan, kullandığı 58 KS 928 plakalı motosikleti ile aynı yönde giden ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen E.D. yönetimindeki 34 HA 9284 plakalı otomobile yandan çarptı.

Başında kask bulunmayan ve çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan İlhan, başını beton zemine çarparak ağır yaralandı. İlhan, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazadan sonra gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.D. ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA
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